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O Tatlıses ben Mali'yim

Erbil, Tatlıses'ten vetolu Asena'nın Çarkıfelek'e başlamasıyla ilgili konuştu.

02 Kasım 2008 02:00

Mehmet Ali Erbil, Tatlıses'ten vetolu olduğu dönemde Asena'nın "Çarkıfelek" programına başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Bu seçimin ünlü türkücüyü kızdırdığı yorumlarına, ünlü şovmen "O Tatlıses'se ben de Mehmet Ali Erbil'im" diye karşılık verdi.

Kötü yola mı düşseydi

İbrahim Tatlıses ile eski aşkı Asena arasındaki sürtüşme, "Çarkıfelek" programı ile bir kez daha gündeme geldi. Tatlıses'in işlerini engellediğini iddia ettiği dönemde bu programa başlayan Asena'yı savunan Mehmet Ali Erbil, "İbrahim Tatlıses'in ambargo koyduğu Asena’ya biz sahip çıktık. Ayrıca, bu sadece benim kararım değil. Yayıncı kuruluş önerdi, biz de kabul ettik. Asena’yı bıraksaydık da kötü yola mı düşseydi" dedi.

Eski sevgilisine iş verdik

"Biz, insanlara ekmek kapısı açtık, kötü bir şey yapmadık. Ayrıca Asena, İbrahim Bey'in eski sevgilisi. Biz İbrahim Bey'in eski sevgilisine iş verdik" diyen ünlü şovmen, basın mensuplarının "Bu sözlerinize İbrahim bey çok sinirlenecek" yorumuna da sert bir karşılık verdi: “Kusura bakmayın ama onun adı İbrahim Tatlıses ise, benim adım da Mehmet Ali Erbil... Şov dünyasında 35 yıldır varım. Kimin ne yaptığı ortada!”



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