O tartışmaya Cem Küçük ve Tuba Ünsal da katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek ile Gazeteci Mirgün Cabas arasında geçen Twitter’daki tartışma büyüdü. Tartışmaya hükümete yakın gazetecilerden Cem Küçük de girdi. Cem Küçük’e yanıt ise Mirgün Cabas’ın eşi Tuba Ünsal’dan geldi.

Ünsal ve Küçük de katıldı

Osman Gökçek’in Mirgün Cabas’a verdiği yanıtı kendi twitter hesabından retweet eden Cem Küçük’e Tuba Ünsal, “Çocuklarıma ettirdiğiniz beddular umarım size dönmez ve ailenizi acıtmaz. Allah aileme ettiğiniz lafları affetsin” diyerek karşılık verdi.

Küçük ise Ünsal’a: “Kocan önce Şehit Savcımız Selim Kiraz’ın hesabını versin. İki çocuğu yetim kaldı.” ifadeleri ile cevap verdi.

Güvenlik zaafiyetine dikkat çekmişti

İstanbul’da yaşanan saldırı sonrası Mirgün Cabas’ın attığı “geçen gün bir arkadaşım anlattı.. istanbul’daki her bombadan sonra beyrut’taki arkadaşları arayıp ‘buraya gel, burası güvenli’ diyorlarmış..” tweetiyle İstanbul’daki güvenlik açığına dikkat çekmişti. Osman Gökçek, Mirgün Cabas’a cevaben “Defol git o zaman bizim bir tane ulkemiz var o da TURKIYE Utanman yokmu? Bu memleketten yediğin ekmekten utan YAZIKLAR OLSUN @MirgunCabas” diyerek cevap vermişti.

"Babamın iteklemesiyle yapmam, tosun!"

Mirgün Cabas, Gökçek’e cevap olarak niyetim yok ama gidecek olsam ben karar veririm. babamın itelemesiyle yapmam, tosun. @OsmanGokcek_ ifadesini kullanmıştı.