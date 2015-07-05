O spikerler konuştu: Haberi tüm çıplaklığıyla sunuyoruz

Arnavutluk’ta yayına başlayan Zjarr TV, üstsüz haber sunan spikerleri Eliona Pitarka ve Enkeleda Braçaj ile gündemde… "Üstsüz" haber bültenlerine yönelik eleştirilere cevap veren spiker Eliona Pitarka, “Çıplaklık diye bakılan bu format, içinde bugüne dek Arnavut medyasının barındırmadığını barındırıyor. Gerçeği! Yalansız, doğru haberi. Çıplak haberi” diye konuştu.

Hürriyet’ten İpek İzci’ye konuşan ana haber spikerlerinden Enkeleda Braçaj da “Formatın mesajı çok basitti: ‘İnsanın hiçbir şeye yüzeysel bakmaması gerekir.’ Bunun bir parçası olduğum için mutluyum” dedi.

Zjarr TV’nin sahibi ve ‘çıplak haber’ formatının yaratıcısı Arnavut yapımcı İsmet Drishti de programlarının seksapelle alakası olmadığını iddia ediyor. “İçeriğimiz diğer kanallar gibi, akışta pek bir farklılık yok. Tek farkı, programların sunumu. Mesela hava durumunu mizahi bir formatta sunuyoruz, spikerimiz de küçük bir kız. Ama tabii çıplak haberler daha çok reyting alıyor” diyen Drishti, programın tartışma yaratmasından memnun…

İpek İzci’nin Hürriyet Pazar’da “Haberi tüm çıplaklığıyla sunuyoruz” başlığıyla yayımlanan haberi şöyle:

Ceketlerinin içinde ne bir bluz var, ne bir büstiyer... İç çamaşırı bile yok. Önleri ilikli de değil. Bir canlı yayın kazası olmasın diye neredeyse kımıldamıyorlar. Yüzlerinde ciddi ve donuk bir ifade, dillerinde yurt ve dünya gündemi... Eliona Pitarka ve Enkeleda Braçaj, ülkeleri Arnavutluk’ta 24 Haziran’da yayına başlayan Zjarr TV’nin iki spikeri. ‘360 Derece’ adlı ana haber bültenini dönüşümlü sunuyor, reytinglerde de açık ara birinci geliyorlar. Tamam, ama neden böyle bir sunum? “Bir bilene soralım” dedik, çıplak spikerlere ve de projenin yaratıcısı aynı zamanda kanalın da sahibi olan Ismet Drishti’ye ulaştık.

Lady Gaga yapınca alkış, bize gelince lanet

Spikerlerden göğsünde dövmeleriyle dikkat çeken Eliona Pitarka, 25 yaşında. 7-8 yıllık bir modellik geçmişi var, aynı zamanda uluslararası ilişkiler öğrencisi. Henüz bir aydır kanalda spikerlik yapıyor. “Böyle bir deneyimim yoktu ama kameraları hep sevmişimdir. Kendimi küçükken bile kameraların önünde hayal ederdim. Sunuculuk teklifi değil de bu formattaki sunuculuk teklifi beni cezbetti” diyor. “Hayal et, gerçek olsun” diye boşuna dememişler... İşte o artık ünlü bir ekran yüzü.

Peki, kanalın yayını iç çamaşırsız yapma fikrini duyduğunda ne düşündü?: “Modellere genelde aklı olmayıp bedeniyle yaşamı idame ettirenler gözüyle bakılır. Halbuki bu, ne kadar büyük bir yanılgı. Evet, kameralar, ışıklar çok güzel. Ama bir de herkesin yaşadığı bir dünya var. Uluslararası ilişkiler okuma sebebim de bu. Yani herkesin yaşadığı dünyaya az da olsa dokunabilmek. Çıplaklık diye bakılan bu format, içinde bugüne dek Arnavut medyasının barındırmadığını barındırıyor. Gerçeği! Yalansız, doğru haberi. Çıplak haberi! Buna az da olsa katkım varsa ve olacaksa tepkim... Devam!” Pitarka, ülkesinde kendisini eleştirenlere de şöyle sesendi: “Biz ülke olarak Eurovision’da ülkemizi temsil etsin diye aynı dekolteyle gönderdiğimiz şarkıcımızı ayakta alkışlayan bir halkız. O yüzden bu eleştirileri gerçekçi bulmuyorum. Durum, ulaşamadığı ciğere mundar diyen kedi misali...” Sunucu, ‘kadının bedenini metalaştırmıyor musunuz?’ sorusuna ise ateş püskürdü: “Yaşadığımız dünyada bu soruyu sormak bana göre çok saçma. Sharon Stone, ‘Temel İçgüdü’yü çekerken ne kadar metaysa, Lady Gaga sadece bir tülle milyonlarca insanın karşısına çıkıp tüm dünyaya konser verirken bedeni ne kadar metaysa, modeller mayo reklamlarında ne kadar metaysa... Eh, bizimki de o kadar.”

Format değil, içerik önemli

Bir diğer ana haber spikeri, Enkeleda Braçaj. 21 yaşında. Halkla İlişkiler öğrencisi. Zjarr TV, onun ilk sunuculuk deneyimi ve yaklaşık bir aydır yapıyor. Braçaj, bu şekilde bir haber sunma teklifini aldığında önce şaşırmış. Ancak kanal sahibinin gerekçesini öğrendiğinde ikna olmuş: “Formatın mesajı çok basitti: ‘İnsanın hiçbir şeye yüzeysel bakmaması gerekir.’ Bunun bir parçası olduğum için mutluyum.” Reyting başarısını gurur verici olarak değerlendiriyor ancak insanlardan hiçbir şeye yüzeysel bakmamalarını istiyor. Mesajı: “Formata değil, içeriğine bakın.”

‘Olaya yüzeysel bakmayın’ diyerek sunucuları programı sunmaya ikna eden şahsa gelince... O, İsmet Drishti. Hem kanalın sahibi hem de ülkenin ilk şovmeni. İç çamaşırsız ana haberi yayımlama fikri Drishti’nin deyişiyle bir ‘isyan’: “Diğer kanallar halen, haberlerini halka satılmış oldukları siyasi tarafı destekleyerek, çarpıtılmış şekilde iletiliyor. Bu haber formatı sembolik olarak, sunduğumuz haberin çıplak olduğunu, hiçbir siyasi rengi barındırmadan halka iletildiğinin göstergesi olarak kullanıldı.”

Madem formatta ‘seks’ değil ‘şeffaflık’ ön planda, peki neden kanalın adı ‘Ateşli TV’? Drishti, şöyle anlatıyor: “Kanalın adına ‘Ateşli TV’ deniyor. Ama doğrusu ‘Ateş TV.’ Ateş, mitolojiye göre dört ana elementten biri. Prometeus insanlara ateşi getirdi. Ateşin tüm iyiliğiyle ve kötülüğüyle, hatta Zeus’un gazabına uğrayacağını bilip kendini feda ederek getirdi. ”

Olay reyting değil!

Zjarr TV kanalının sahibi ve ‘çıplak haber’ formatının yaratıcısı Arnavut yapımcı İsmet Drishti, programlarının seksapelle alakası olmadğını iddia ediyor: “İçeriğimiz diğer kanallar gibi, akışta pek bir farklılık yok. Tek farkı, programların sunumu. Mesela hava durumunu mizahi bir formatta sunuyoruz, spikerimiz de küçük bir kız. Ama tabii çıplak haberler daha çok reyting alıyor.” Drishti, programın tartışma yaratmasından memnun. Aldıkları yorumları şöyle anlatıyor: “Lanetleyen fanatik dinciler de var, tebrik eden meslektaşlar da... Mesela ünlü tenor, sunucu ve prodüktörü Ardit Gjebrea, şöyle yazdı ‘Sevgili İsmet, şaşırdım desem yalan olur. Yorumları takip ediyorum. Seven kadar, sevmeyen de çok. Ancak lütfen bizi sizden mahrum etmeyin zira Tanrı bile birçok kişi tarafından sevilmez.’ Bu tip yorumlar bizi çok yüreklendiriyor.”