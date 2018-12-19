O şoför ile aracına, 1 ay süreyle yolcu taşımacılığından men

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, gazi çocuğunu ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen şehir içi minibüsünden indirdiği öne sürülen şoför ve aracı, 1 ay süreyle yolcu taşımacılığından men edildi.

Olay, cuma günü saat 12.30 sıralarında, meydana geldi. Güneydoğu\'da, 1994 yılında görev yaparken mayına basarak, gazi olan Berkan Aydınoğlu\'nun oğlu İsmail Efe Aydınoğlu, gazi yakınları için verilen ücretsiz seyahat kartıyla minibüse binmek istedi. İddiaya göre, 09 M 1524 plakalı minibüsün şoförü, \"Ananı taşıyorum, babanı taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım?\" diyerek, İsmail Efe Aydınoğlu\'nu araçtan indirdi. Yolcular ise bu duruma tepki gösterdi. Oğlunun kartını göstermesine rağmen olayın meydana geldiğini belirten Gazi Berkan Aydınoğlu, diğer yolcuların gözleri önünde yapılan davranışın, oğlunun onurunu kırdığını söyledi. Yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşadığını dile getiren İsmail Efe Aydınoğlu ise \"Minibüs sürücüsünün gazi kartımı göstermeme rağmen hakaret ederek beni indirmesi çok gücüme gitti ve gururuma dokundu\" dedi.

\'1 AY YOLCU TAŞIYAMAYACAK\'

Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, minibüs şoförü Beyhan Ş.\'nin kendisinin de aracının da 1 ay süreyle yolcu taşımacılığından men edildiğini belirterek, \"Gerçekten üzücü bir olay yaşanmış. Bizim şoför arkadaşımız, gazimizin oğluna rencide edici hakarette bulunmuş. Tabi ki bu olayı duyduğumuzda bizler de çok üzüldük. Ben gazimizden ve gazimizin oğlundan özür diliyorum. Bizim sürücü arkadaşımız, bunu yapmamalıydı. Gazimizin oğluna, bu şekilde konuşmamalıydı. Bizler şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve onların ailelerini çok seviyoruz. Olay bizlere Kaymakamlık tarafından bildirildi. Soruşturma yapıldı. Sürücü arkadaşımıza 1 ay süre ile cezalandırılarak yaptırım uygulandı. Şoför ve aracı, 1 ay yolcu taşıyamayacak. Aldığımız karar, kaymakamımıza bildirildi\" diye konuştu.

Benzer olayların yaşanmaması için eğitim toplantılarını sıklıkla yapma kararı aldıklarını belirten Çalışkan, \"Bizler şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve gazilerimizin çocuklarını ve yakınlarını çok seviyoruz. Keşke böyle istenmeyen bir olay yaşanmasaydı. Tekrar gazimizden ve gazimizin oğlundan özür diliyoruz\" dedi.

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