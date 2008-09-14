O şimdi bankamatik memuru!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren, Sosyal Güvenlik Reformu’nun baş mimarı Sosyal Güvenlik Kurumu eski Başkanvekili Tahsin Güney, Çalışma Bakanı Faruk Çelik ile ters düşünce bankamatik memuru haline getirildi.



Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi’nin mimarı olarak görülen Güney, başkan vekilliğinden alındıktan sonra yürüttüğü başkan yardımcılığı görevinden de geçen hafta alındı. Kurum başkan vekilliği yaptığı için başmüfettişlik kadrosunda olmasına rağmen fiilen bu göreve de geri dönemeyen Güney, şu anda “bankamatik memuru” oldu.

Güney, Vatan gazetesine yaptığı açıklamada gelişmeyi doğruladı ancak devlet memuru olduğunu hatırlatarak bir yorum yapmak istemediğini söyledi. Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi’nin teknokratlarından biri olan Güney, yasanın hazırlanmasından Meclis’ten geçtiği ana kadar yeni yasa ve altyapı çalışmalarını fiilen yürüttü.



Kurumda ilginç atamalar



Ancak Meclis Genel Kurulu’ndaki İstihdam Paketi görüşmeleri sırasında Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in “prim affı” getireceklerini açıklaması üzerine, kendisine bu konuyu soran gazetecilere, “Bu ciddi bir konu. SGK Başkan vekili olarak böyle bir çalışmanın içinde değilim, böyle bir çalışmanın da olduğunu bilmiyorum. Olsaydı bizim içinde olmamız gerekirdi” diye konuşmuştu.

Bu konuşma sonrası Güney ani bir kararla görevden alındı. Güney’in durumu kurumda da sıkıntı yaratmış durumda. Kurum koridorlarında “Bakanın öfkesine maruz kalan yandı” yorumları yapılıyor.



Başkanvekili dayanmayan SGK’da, Güney’in yerine Bursa Milletvekili olan Bakan Faruk Çelik’in yakın arkadaşı eski Bursa Defterdarı Fatih Acar getirilmişti. Yardımcılık görevini yürüten Güney’in yerine de Halkla İlişkiler mezunu olan Yahya Adıyaman getirildi.



Adıyaman, AKP hükümeti döneminde SSK’nın sağlık işleri, ardından da inşaat işleri birimine atanmıştı. Öte yandan yeni sigorta sisteminin belkemiği olan Bilgi İşlem biriminin başına ise Gaziantep eski Defterdarı Recep Karapınar atandı.

