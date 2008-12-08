O şimdi alkollü

Senarist ve oyuncu Levent Kazak, hafta sonu Beyoğlu'nda bir apartmanın kapısı önünde bulundu! Alkollü olduğu için sızdığı anlaşılan Kazak'ı polisler uyandırdı ..



Mışıl mışıl uyudu



'O Şimdi Asker' ile 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü' filmlerinin senaryolarına imza atan ünlü senarist ve oyuncu Levent Kazak, bir apartman kapısında sızdı! Barda fazla alkol alan Kazak, bardan çıkınca Beyoğlu'nun arka sokaklarında yürüyüşe geçti ve yorulduğu için bir apartmanın önüne oturdu. Alkolün de etkisiyle ünlü oyuncu oturduğu yerde mışıl mışıl uyudu.



Polis misafir etmiş



Kazak'ı sızmış halde gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay mahalline gelen polisler oyuncuyu uyandırdı. Önceki gün Star TV Super Starlife programında da yayınlanan görüntülerde; Kazak'ın uyandırıldıktan sonra büyük şaşkınlık yaşadığı görülüyor. Bu arada oturduğu Büyükada'ya gitmek için feribotu kaçırdığı öğrenilen Kazak'ı o gece polisler karakolda ağırladı.

