T24 LogoT24 Logo
Magazin

O şimdi alkollü

Senarist ve oyuncu Levent Kazak, hafta sonu Beyoğlu'nda bir apartmanın kapısı önünde sızmış bulundu.

08 Aralık 2008 02:00

Senarist ve oyuncu Levent Kazak, hafta sonu Beyoğlu'nda bir apartmanın kapısı önünde bulundu! Alkollü olduğu için sızdığı anlaşılan Kazak'ı polisler uyandırdı ..

Mışıl mışıl uyudu

'O Şimdi Asker' ile 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü' filmlerinin senaryolarına imza atan ünlü senarist ve oyuncu Levent Kazak, bir apartman kapısında sızdı! Barda fazla alkol alan Kazak, bardan çıkınca Beyoğlu'nun arka sokaklarında yürüyüşe geçti ve yorulduğu için bir apartmanın önüne oturdu. Alkolün de etkisiyle ünlü oyuncu oturduğu yerde mışıl mışıl uyudu.

Polis misafir etmiş

Kazak'ı sızmış halde gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay mahalline gelen polisler oyuncuyu uyandırdı. Önceki gün Star TV Super Starlife programında da yayınlanan görüntülerde; Kazak'ın uyandırıldıktan sonra büyük şaşkınlık yaşadığı görülüyor. Bu arada oturduğu Büyükada'ya gitmek için feribotu kaçırdığı öğrenilen Kazak'ı o gece polisler karakolda ağırladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24