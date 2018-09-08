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O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'nin yerine gelen isim beli oldu

O Ses Türkiye jürisine Gökhan Özoğuz yerine Beyazıt Öztürk dahil olmuştu

08 Eylül 2018 00:01

Tv8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri koltuğuna Yıldız Tilbe yerine Seda Sayan oturacak.

O Ses Türkiye’de önce, 5 yıldır programda olan Gökhan Özoğuz, müzik çalışmaları nedeniyle ekipten ayrıldığını duyurdu.

Ardından da Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımı ile programda yer almayacağının bilgisini verdi.

Gökhan Özoğuz'un yerine ekibe şovmen Beyazıt Öztürk dahil oldu. Yıldız Tilbe'nin yerine gelecek isim ise netleşti.

hurriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, jürinin yeni ismi Seda Sayan oldu.

O Ses Türkiye'nin 8. sezonu eylül ayı içinde ekranlara gelecek.

 

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