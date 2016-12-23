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15 Temmuz Darbe Girişimi

O Ses Türkiye'de yarışmacısının ‘FETÖ’ davasında karar verildi

Osman Vahit Özdal, memuriyet görevine iade edildi

23 Aralık 2016 21:23

O Ses Türkiye yarışmacısı Osman Vahit Özdal için açılan ‘FETÖ/PDY’ soruşturmasında karar verildi. O Ses Türkiye'de yarı finale kadar yükselen, soruşturma kapsamında memuriyetten alınan Osman Vahit Özdal, görevine iade edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, O Ses Türkiye yarışmacısı olarak tanınan Eskişehirli Osman Vahit Özdal,  ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında açığa alınmış, yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. 

Bir süre önce ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında memuriyetten alınan yarışmacının görevine iade kararı verildi. 

 

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