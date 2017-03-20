O Ses Türkiye'de şampiyon Dodan Özer

TV8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye'nin bu seneki şampiyonu Dodan Özer oldu.

O Ses Türkiye’de gerçekleştirilen performansların ardından ilk olarak son 6’ya kalan adaylar için halk oylaması yapıldı. Gerçekleştirilen performansların ve yapılan halk oylamasının ardından son 4’e kalan isimler belli oldu.

Finalde son 4’e kalan isimler Hadise’nin takımından Dodan Özer ve Taylan Bayri, Gökhan-Hakan kardeşlerin takımından ise Keremhan Özdemir ve Resul Aydemir kaldı.

Daha sonra yapılan oylamada son 2’ye kalan isimler belirlendi. Son ikide Resul Aydemir ile Dodan Özer yarıştı. Oylama sonucunda O Ses Türkiye’nin bu yılki şampiyonu Dodan Özer oldu.