O Ses Türkiye'de Ebru Gündeş'in yerine gelen isim belli oldu

Sibel Can TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında Ebru Gündeş'in yerine gelen isim oldu.

Ebru Gündeş, dün 3 sezondur jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye'den ayrıldığını "O Ses Türkiye ise kocaman bir kadro benimle veya bensiz varlar ve hep de olacaklar inşallah... O yüzden içinde bulunduğum durumdan dolayı dostumAcun Ilıcalı'dan bu sene izin istedim kendisi de her zamanki desteğiyle beni anlayışla karşıladı. Acun ve Acun Medya -Tv 8 ailesi başta olmak üzere Hadise, Murat, Gökhan ve Hakan hepinize minnettarım, sizleri iyi ki tanıdım iyi ki hayatımdasınız ve çok seviliyorsunuz..." mesajı ile duyurdu.

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre Hakan-Gökhan Özoğuz, Hadise ve Murat Boz'un jürisi olduğu yarışmanın yeni ismi Sibel Can oldu.