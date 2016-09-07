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O Ses Türkiye'de Ebru Gündeş'in yerine gelen isim belli oldu

Ebru Gündeş, dün yarışmadan ayrıldığını duyurmuştu

07 Eylül 2016 13:45

Sibel Can TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında Ebru Gündeş'in yerine gelen isim oldu.

Ebru Gündeş, dün 3 sezondur jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye'den ayrıldığını  "O Ses Türkiye ise kocaman bir kadro benimle veya bensiz varlar ve hep de olacaklar inşallah... O yüzden içinde bulunduğum durumdan dolayı dostumAcun Ilıcalı'dan bu sene izin istedim kendisi de her zamanki desteğiyle beni anlayışla karşıladı. Acun ve Acun Medya -Tv 8 ailesi başta olmak üzere Hadise, Murat, Gökhan ve Hakan hepinize minnettarım, sizleri iyi ki tanıdım iyi ki hayatımdasınız ve çok seviliyorsunuz..." mesajı ile duyurdu.

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre Hakan-Gökhan Özoğuz, Hadise ve Murat Boz'un jürisi olduğu yarışmanın yeni ismi Sibel Can oldu.

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Ebru GündeşSibel CanO Ses Türkiye

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