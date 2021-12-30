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O Ses Türkiye Yılbaşı'nın şampiyonu sızdırıldı

30 Aralık 2021 13:09

Yılbaşı akşamı TV8'de yayınlanacak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yayının şampiyonu sızdırıldı.

Her yıl birbirinden ünlü ismin şarkı performansına sahne olan O Ses Türkiye Yılbaşı yine renkli anlara sahne oldu.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı, TV8 programında Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç, Murat Boz ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğuna oturduğu yarışmanın şampiyonunun kim olduğu sızdırıldı.

tv100'den Barış Agil'in haberine göre; bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı'nın şampiyonu Oğuzhan Koç oldu. Koç'un yarışmacısının ise başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu olduğu öğrenildi.

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