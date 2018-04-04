O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'dan yeni albüm; Yanıyor

'O Ses Türkiye'nin 2016'daki kazananı Emre Sertkaya yeni albümü 'Yanıyor' ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. 2017 yılında ilk teklisi "Sevdanın Yolları"yla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç şarkıcının yeni albümünde 12 şarkı yer alıyor. Sabahattin Ali'nin 'Bütün İnsanlara' adlı şiirinin bestelendiği albümde, Arto Tunçboyacıyan imzalı 'Namus' ve 'Yeniliğe Doğru' şarkıları da yeniden yorumlandı.

Dokuzsekiz Müzik’ten albümle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

Emre Sertkaya, son dönemin genç ve yetenekli yorumcu, söz yazarı ve bestecilerindendir.

Müziğe gitar çalarak başladı ve özel vokal tekniği ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 2016'da O Ses Türkiye'ye katıldı ve birinci oldu. Yarışma süresince adından sıkça söz ettiren Emre Sertkaya, güçlü vokal tekniği ile dinleyicilerden tam not aldı ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2017 yılında ilk teklisi "Sevdanın Yolları"nı yayımladı.

Emre Sertkaya uzun zamandır beklenen çıkış albümü " Yanıyor"u DokuzSekiz Müzik yapımcılığında yayımlandı. 12 şarkından oluşan albümdeki 6 şarkının bestesi Emre Sertkaya'ya ait ve bu bestelerden biri ünlü şair Sabahattin Ali'nin "Bütün İnsanlara" şiirine yapıldı. Albümde daha önce Sezen Aksu'dan dinlediğimiz, Arto Tunçboyacıyan imzalı "Namus" ve "Yeniliğe Doğru" şarkılarını yeniden yorumladı.

Seslendirmiş olduğu "Minnet Eylemem", "Geçti Dost Kervanı" gibi türküler ise doğu-batı sentezi ve uhrevi sound'u ile ön plana çıkıyor. Emre Sertkaya yine kendi bestesi olan "Tembih Etmem" şarkısı ise geçmiş ile gelecek arasında bağ kuran şehir ozanı kavramını dinleyiciye yakından hissettiriyor.

Albümde yer alan 9 şarkının düzenlemesi Olcay Bozkurt tarafından yapıldı. Düzenlemeleri ile albüme katkıda bulunan diğer aranjörler ise Alper Atakan, Cihan Tanrıverdi ve Saki Çimen.

Albüm fotoğrafları Mehmet Turgut tarafından çekildi. "Yanıyor" şarkısına Burak Kılıçkaya yönetmenliğinde çekilen video klip ise albümün çıkış tarihinde yayında. Albümle aynı adı taşıyan "Yanıyor" şarkısı ile Emre Sertkaya, kendi deneyimlerinden de yola çıkarak ayrılığın anatomisini sorguluyor.