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'O Ses Türkiye' birincisi Sertkaya'dan, Batman'da 'İlk konserini veremedim' özürü

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Belediyesi kültürel etkinlikleri  kapsamında, 'O Ses Türkiye' yarışmasının 2015 yılı birincisi Batmanlı Emre Sertkaya konser verdi

14 Ekim 2017 17:17

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Belediyesi kültürel etkinlikleri  kapsamında, \'O Ses Türkiye\' yarışmasının 2015 yılı birincisi Batmanlı Emre Sertkaya konser verdi. Kürtçe ve Türkçe şarkılarla ilk kez hemşehrilerinin karşısına çıkan Sertkaya, ilk konserini Batman\'da vermediği için özür diledi. 
Batman 16 Mayıs Şehir Stadı yanında verilen konserde, Emre Sertkaya, kendisini izlemeye gelen yaklaşık 5 bin kişiyi coşturdu. Kürtçe-Türkçe şarkılar söyleyen Sertkaya, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Sahnede bazen şarkı söyleyerek izleyenleri coşturan Serkaya, şöyle dedi:
\"Çok teşekkürler, çok sağol Batman. Sevgili hemşehrilerim; öncelikle sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizler bana çok büyük bir ödül verdiniz. Sizlerden almış olduğum bu ödülü daha büyük yerlere taşıyıp, sizlere geri dünüş sağlamak istedik, bunun için çabaladık. Bu uzun yolculukta beni çok heyecanlandırdınız, konuşamıyorum. Bu yolculukta tabiki hatalar da yapacaktık, bu hatalar belki bana bir ders olacak. Bu hataları basamak yaptım. İki yıllık süreç içinde yaşadığım sıkıntıları, belki de hiç biriniz tahmin bile edemezsiniz. Bu sıkıntılı süreçlerin hepsini geçirdim ve çok şey öğrendim bu süreçte. Gönül isterdi ki ilk konseri burada yapayım. Ama bazı nedenlerden dolayı burada konseri veremedim. Bundan dolayı sizler bana kırgın olmuş olabilirsiniz. Haklısınız da. Siz bana çok büyük bir ödül verdiniz. Bunun karşılığını alacaksınız, sadece sizden sabır istiyorum. Eğer ufacık da olsa bir kırgınlık varsa içinizde, sonsuz özür ve anlayış diliyorum.\"

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