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O ses kaydının ardından Başbakan'ın telefonuna inceleme kararı

Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasındaki görüşmeye ait olduğu iddia edilen kayıtlara ilişkin inceleme kararı alındı

26 Şubat 2014 08:03

Başbakan Tayyip Erdoğan ve olğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen ses kaydına ilişkin Erdoğan'ın kullandığı 'kriptolu' telefonla ilgili inceleme başlatıldı. TÜBİTAK, Başbakan'ın telefonunun dinlenip dinlenmediğini, dinleniyorsa açığın nereden kaynaklandığını belirlemeye çalışacak.

Başbakan'ın kullandığı 'kriptolu' telefonun dinlenip dinlenmediği, dinleniyorsa açığın nereden kaynaklandığı belirlenmeye çalışılacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da kendisine bağlı TÜBİTAK'ın geliştirdiği ve kabine üyeleriyle üst düzey devlet görevlilerinin kullandığı kriptolu telefonların yazılım sistemini değiştirme kararı aldı.

Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada "TÜBİTAK'ta yeni bir yapılanmaya gidiliyor ve çok enteresan devletin kriptolu telefonlarını bile oradan dinliyorlar bu kadar bunlar alçak" ifadelerini kullanmıştı.

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