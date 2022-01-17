'O Ses Hollanda'nın yayını cinsel istismar tartışmaları nedeniyle durduruldu: Soruşturma başlatıldı

Hollanda'nın sesi (TVH) yarışmasında, gösteri ekibinde yaşanan cinsel taciz vakaları nedeniyle programın yayınına ara verildi.

Dünya çapında birçok ülkede yayınlanan ve Türkiye'de de 'O Ses Türkiye' adıyla bilinen şarkı yarışması formatındaki programın orijinal versiyonu olan Hollanda'nın Sesi'nde cinsel taciz skandalı ortaya çıktı. Programın yayıncı kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, programın yapım ekibine mensup kişilerin 'çok ciddi ve şok edici' cinsel istismar suçu işledikleri belirtildi. Sputnik Türkiye'nin ANP'yi kaynak gösterdiği habere göre, programın grup lideri Jeroen Rietbergen de ortaya çıkan skandalın ardından istida etti. TVH'ye katılan kadınlarla "seksüel bir doğaya sahip" ilişki içerisine girdiğiniği kabul eden Rietbergen, "prodüksiyondaki gücünü kötüye kullandığına inanmadığını" söyledi ve "asla yapmaması gereken şeyler için ilgili kadınlardan özür dilediğini" açıkladı.

Bahsi geçen olayların yıllar önce yaşandığını söyleyen Reitbergen, konuyla ilgili 'profesyonel yardım aldığını' açıkladı. 10 yıldan uzun bir süre önce Reitbergen'le bir ilişki yaşadığı bilinen Hollandalı TV yıldızı ve The Voice'un yaratıcısı John de Mol'un kız kardeşi Linda Mol ise konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

Ayrıca, avukatı tarafından yapılan açıklamada, Hollanda'nın Sesi programında koçluk yapan rapçi Ali B'nin de gösteriyle bağlantılı olarak "cinsel açıdan aşırı davranışlar" nedeniyle Hollanda Savcılığı'na şikâyet edildiği bildirildi. Şik'ayetle ilgili herhangi bir detay paylaşılmazken, Ali B ise Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kendi masumiyetinden "yüzde yüz emin olduğunu" söyledi.

RTL ise, öne sürülen iddialar nedeniyle programın soruşturma tamamlanana kadar durdurulduğunu açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Öne sürülen iddialara dayanılarak, programın yapımcısı ITV ile temasa geçildi ve ITV'nin derhal özenli ve bağımsız bir soruşturma başlatması konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldı. Hollanda'nın Sesi'nin yayınları, daha fazlası netleşene kadar şimdilik askıya alınacak" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu iddialar, Hollandalı haber programı BNN/VARA'nın araştırması sonucunda gündeme geldi.

TVH, John de Mol ile Roel van Velzen'in 2010 yılında başlattığı yarışmanın bir diğer versiyonu. Yapımcı ITV, Mol'un yapım şirketi Talpa'yı 2015 yılında satın almıştı. The Voice of Holland'daki iddia edilen taciz olaylarının ITV'nin devralınmasından önce mi sonra mı gerçekleştiği belli ise henüz bilinmiyor.

ITV'den yapılan açıklamada ise, "BNN/VARA programı, iddialarla ilgili olarak ITV'yle bu hafta temasa geçti. Bu iddialar karşısında çok olduk. En büyük önceliğimiz, çalışmalarımızda yer alan insanlar için güvenli ve destekleyici bir ortam sağlamak ve yaşandığı iddia edilen bu tür olaylara karşı toleransımız sıfır. İddiaları araştırması için bağımsız bir komisyon görevlendirdik" açıklamasında bulundu.