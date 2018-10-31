'O Ses Çocuklar' yarışmacısı Nazar Nur Kaya yaşamını yitirdi

Müslüm filminde oynayan Şahin Kendirci, 'O Ses Çocuklar' yarışmasındaki arkadaşı Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini, karın ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. İl Sağlık Müdürlüğü, Kaya'nın hastane ihmali değil bir çok organı etkileyen SLE hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Şarkı yarışması ‘O Ses Çocuklar’ın öne çıkan isimlerinden Nazar Nur Kaya mide bulantısı şikâyetiyle gittiği hastanede, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. Kaya’nın hayatını kaybettiğini o dönem beraber yarıştığı arkadaşı Şahin Kendirci Instagram hesabından duyurdu.

"Bu sabah canım çok yanıyor"

Kendirci, arkadaşı Nazar Nur Kaya’nın hayatını kaybettiğini “Bu sabah canım çok yanıyor. Yarışmadan arkadaşım ve can kardeşim Nazarımız bir hastane ihmali yüzünden kaybettik. Nur içinde uyu melek kız” paylaşımıyla duyurdu.

Ailenin iddiası: Yanlış iğne sonucu öldü

Ailesi, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışması ile de tanınan kızlarının yanlış iğne sonucu öldüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık cenazenin otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılmasına karar verdi. Kayanın cenazesi dün akşam Adli Tıp Kurumuna getirildi. Bugün yapılan otopsi sonrası cenazesi aileye teslim edildi.

"Abla beni burada bırakma. Bir daha alamayacaksın" demiş

Cenazeyi teslim alan abla Hatice Kaya ihmal iddiasını tekrarlayarak, "Nazar yoğun bakıma girdiğinde bana söylediği tek şey 'Abla beni burada bırakma. Bir daha alamayacaksın' dedi. Doktora çok güvendim. Serviste hata varsa, doktor sonuçta ama ’onlar bilir’ dedim, teslim ettim kardeşimi. Kardeşimin öldüğünü söyledikleri gün hemen alıp gitmem söylendi. Neden ne oldu bu kıza? Ben savcılığa gitmeyi daha uygun buldum. Savcı gerekeni yaptı. Otopsiye sevk etti. Bunu yapanlar ve gizlemeye çalışanlar başarısız olacaklar. Yapılan hata varsa örtbas etmenize gerek yok. Biz Nazarımızı şimdi nasıl gömeceğiz" diye konuştu.

Kayanın cenazesi ikindi vakti Kasımpaşa Büyük Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Habipler Mezarlığında toprağa verilecek.

Hadise'den Nazar paylaşımı

O Ses Türkiye jüri üyelerinden şarkıcı Hadise sosyal medya adresi İnstagram'dan hayatını kaybeden Nazar için paylaşımda bulundu. Hadise, şunları kaydetti:

"Nazar... Sözün bittiği yer... O Ses Çocuklarda seninle tanıştık, çalıştık ve vakit geçirdik. Şimdi melek oldun uçtun gittin..

Aklım almıyor, o büyük güzel ailen için Allah'tan güç ve sabır diliyorum...

Ve sen artık meleklerin arasından bizi izliyorsun cennetten...

Nazar.."

İl Sağlık Müdürlüğü'nden iddialara yanıt

Kaya’nın vefatına ilişkin haber üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak, yanlış tedavi iddialarını reddetti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hastamız Nazar Nur Kaya’nın SLE hastalığı neticesinde vefat etmesi bizi de derinden üzmüştür. Ancak medyada oluşan haberler nedeniyle vefat nedeni hakkında doğru bilgilendirme amaçlı açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığı alevlenme ve remisyon döngüleriyle seyreden birçok sistemi tutabilen otoimmün ve kronik bir romatizmal hastalıktır. Çocukluk döneminde, erişkin başlangıçlı SLE’ye göre daha sık böbrek ve santral sinir sistemi tutulumu yaptığı için hem morbiditesi hem de ölüm oranları daha fazladır.

Hastamız, yaklaşık 1 ay süren hastalık dönemi sürecinin sonunda hastanemize başvurmuştur. İlk başvuruda genel durumu kötü olan hastada hastalığa bağlı; böbrek, beyin, akciğer ve damar tutumunu içeren çoklu organ tutulumu saptanmıştır. Hastamıza modern tıbbın gerektirdiği tüm tedaviler yapılmasına rağmen yanıt alınamamıştır.

Medyada yer alan “hemşireler tarafından yanlış iğne yapıldığı, doktor veya hastane ihmali” gibi iddialar kesinlikle doğru değildir. Hastaya yapılan tüm müdahaleler uzman ve yetkin hekimlerce yapılmıştır. Sistemik iltihabi yanıtla karakterize bu hastalığa karşı tıbbi tüm olanaklar seferber edilmesine rağmen hastamız vefat etmiştir. Aileye başsağlığı diliyor acılarını paylaşıyoruz. Tüm bu bilgilerin yanında hastamızın vefatı ile ilgili adli ve idari incelemeler de devam etmektedir.