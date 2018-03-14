O şehidin annesi, lokma döktürdü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- ANKARA\'da, FETÖ/PDY\'nin darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren, darbeci asker olabileceği şüphesiyle ilk başta şehit sayılmayan ancak yapılan araştırmalar sonucu gerçek ortaya çıkınca ailesine \'şehadet belgesi\' verilen, Kara Harp Okulu Bando Komutanlığı\'nda görevli Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş\'ın (31) annesi Bilsen Dağdaş, tarafından şehitler için lokma döktürüldü.

15 Temmuz\'daki darbe girişiminden 4 gün önce Erzincan\'dan Ankara\'ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı\'na tayin olan bekar Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, kiraladığı bir eve yerleşti. Dağdaş, darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın halkın sokağa çıkması çağrısı üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı\'nın önüne gitti. Astsubay Dağdaş, burada başına isabet eden bir kurşunla yaşamını yitirdi. Dağdaş\'ın Muğla\'da oturan ailesi, darbe girişimi sonrası oğlundan haber alamayınca Ankara\'ya gitti. İlk önce oğlunun gözaltına alınan askerler arasında olduğunu düşünen işçi emeklisi anne Bilsen Dağdaş, listede adını bulamayınca, bu kez hastaneleri araştırdı. 6 gün oğlunu arayan anne, son çare olarak istemeyerek de olsa Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gitti. Burada kimliksiz cenazeler olduğunu öğrenen Bilsen Dağdaş, DNA örneği verdi. Darbe girişiminden 8 gün sonra Adli Tıp Kurumu\'ndaki görevlilerin kendisini aramasıyla acı haberi alan anne Dağdaş, oğlunun cenazesine ulaştı ancak Dağdaş, darbeci asker olabileceği şüphesiyle ilk başta şehit sayılmadı. Dağdaş, memleketi Muğla\'da toprağa verildi.

ÖNCE VATAN HAİNİ SANILDI

Astsubay Dağdaş\'ın annesi Bilsen Dağdaş, oğlunun darbeci askerler tarafından öldürüldüğünü söyleyerek \'şehit\' sayılmasını istedi. Şehitlik verilmesini beklediği oğlunun tören yapılmadan mezarlıkta kılınan cenaze namazıyla toprağa verildiğini, camide mevlit okutma isteklerinin de kabul edilmediğini söyleyen anne Bilsen Dağdaş\'ın isyanı, ulusal ve yerel basında yer aldı. Bilsen Dağdaş, oğlunun şehit sayılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na da başvurdu. Savcılık, soruşturmanın ardından, Dağdaş\'ın FETÖ\'cü askerler tarafından şehit edildiğini duyurdu. Gelişmelerin ardından dönemin Muğla Valisi Amir Çiçek, beraberindeki bir heyetle acılı anne Bilsen Dağdaş\'ı evinde ziyaret etti. Vali Çiçek, anne Bilsen Dağdaş\'a \'şehadet belgesi\' takdim etti. İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, şehit için evde dua okudu. Son olarak şehit asker Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş için askeri tören düzenlendi. Dağdaş\'ın cenazesi, Garnizon Şehitliği\'ne götürüldü, saygı atışının ardından toprağa verildi.

LOKMA DÖKTÜRDÜ

Acılı anne Bilsen Dağdaş tarafından Kurşunlu Meydanı\'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı ve bugüne kadar şehit olanlar için lokma döktürüldü. Etkinliğe, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sürekli ağlayan anne Dağdaş, \"Oğlum büyük bir cesaret sergileyerek, vatanı ve milleti için canını ortaya koydu. Bunun gururunu yaşıyorum ancak oğlumun ilk önce şehit sayılmaması, sonra şehit olduğunun ortaya çıkması ve yaşadıklarımız sürekli olarak yüreğimi sızlatıyor\" dedi.

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