O savcıdan Ebru Gündeş'e ağır suçlama: Abisini, kocasını dolandırmaya azmettirdi!

17 Aralık soruşturmasından 40 gün sonra dosyadan el çektirilen ve Afyon’a savcı olarak atandıktan sonra açığa alınan, son olarak da meslekten ihracına karar verilen savcı Celal Kara, 17 Aralık'ın kilit isimlerinden İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın eşi müzisyen Ebru Gündeş hakkında, dinlenen telefon görüşmelerine dayanarak ağır bir iddiada bulundu. Kara, "Gündeş'in, abisini, kocasını dolandırmaya azmettirmekle" suçladı ve uzaklaştırıldıkları soruşturmada Gündeş'in dosyasını "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla ayırmayı planladıklarını açıkladı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın sorularını yanıtlayan (14 Mayıs 2015) Celal Kara’nın açıklamalarında Gündeş'le ilgili bölüm şöyle:

- Ebru Gündeş’in suç konuşmaları Sarraf’ın mal varlığına tedbir kararı uygulamanız karara gerekçe gösteriliyor...

Kara: Ben anlamıyorum; bunlar mesleğin şeref ve haysiyetini nasıl zedeliyor. Kararda, Sarraf’ın mal varlığının tamamına tedbir koydurmaman lazımdı, yeterli araştırmayı yaptırmamışsın’ diyor. Peki sen yaptırdın mı? ‘Yani bir miktar yolsuzluk var, ama sen fazla tedbir koydurmuşsun’ demek istiyor. Rıza Sarraf’ın bütün şirketleri tabela şirketi... Ne kadarına el konması gerektiğini sen nereden biliyorsun? Buna ilişkin bir mali araştırma yaptırdın mı?

- Rıza Sarraf ve eşi Ebru Gündeş arasındaki konuşmaları, Muammer Güler’le oğlu Barış Güler arasındaki telefon görüşmelerine dair tapeleri imha ettirmemekle suçlanıyorsunuz.

Kara: O konuşmalar özel görüşme değil ki, suç içerikli rüşvet konuşmaları… Bahsedilen tape rüşvet suçuyla başlıyor, sonda nitelikli dolandırıcılığa dönüyor.

‘Parayı verecek p…nk’

- Nedir o konuşmanın içeriği?

Kara: Sarraf’ın bağlantılı olduğu bazı adamlarla ilgili bir soruşturmada, savcıya verilmek üzere Sarraf’tan 200 bin dolar rüşvet parası alıyorlar. Telefonda Ebru Gündeş abisine ‘Verebildiniz mi?’ diye soruyor. Savcı temiz adam, almıyor parayı... Sonra bakıyorsunuz abi maddi olarak batak durumda... Bu kılıf altında Sarraf’tan para koparmaya çalışıyorlar. Gündeş abisini, kocasını dolandırmaya azmettiriyor; ‘200 bin dolar isteyeceksin daha aşağısı değil’ diyor. ‘Parayı verecek p…nk’ gibi konuşmalar geçiyor. Anakız- oğul, Sarraf’ı 200 bin dolar dolandırıyorlar. Konuşma rüşvetle ilgili başladığı için bizim dosyaya girmiş. Biz Ebru Gündeş’in nitelikli dolandırıcılık içeren dosyasını bizimkinden ayıracaktık.