O savcı anlattı: FETÖ'nün hava imamına farklı bir soru sordum ve tutuklama istedim, hâkim bir arkadaş serbest bırakmış...

‘FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı' olduğu belirtilen ve Akıncı Üssü'nde gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildip serbest bırakıldıktan sonra firar eden Adil Öksüz’ü sorgulayan Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün sorgu sırasında farklı bir soru sorduğunu ve tutuklama istediğini belirterek, "Davaya bakan hakim arkadaş tarafından serbest bırakılmış" dedi.

Akıncı Hava Üssü’nde yakalandıktan sonra Ankara Batı (Sincan) Adliyesi’nde ifadesi alınan Öksüz, savcılığın tutuklama talebine rağmen mahkeme tarafından delil yetersizliğinden 21 dakikada serbest bırakıldı.

Salıverildikten sonra 20-25 gündür güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan Öksüz son olarak Gürcistan’da görüldüğü iddia edildi.

Öksüz’ün ifadesini alan ve tutuklanmasını talep eden Ankara Batı Adliyesi (Sincan) Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün, Vahdet gazetesine konuştu.

Savcı Ergün’ün anlattıklar şöyle:

“Arsa nerede? Yok”

“Adil Öksüz bana hiçbir şey anlatmadı. Olayla ilgili hiçbir şey anlatmadı. Oraya gelmediğini, hiç kimseyi tanımadığını söyledi. Bizim tabi birçok soru yöntemimiz var. ‘Sen hiç böyle bir örgüt duydun mu? Darbeye kalkıştılar sen oradaymışsın, bulunmamanız gereken bir yerde sivil bir vatandaş olarak neden bulundunuz?’ şeklinde sorular yönelttik. Verdiği cevapların hepsi darbe ya da darbe taraftarları ile hiç ilgisi olmayan, kendince algı yanıltmaya çalışan cevaplar verdi. Bu tür hiç alakası olmayan şeyler söyledi. Arsa almaya geliyorsanız pazarlık yaptığınız birinin olması lazım. Birbirinizin telefonu olması lazım. Arsa alacağınız kişinin telefonu var mı? Yok. Soyadı nedir? O da yok. Arsa nerede? O da yok. Kim buluşturacaktı? Bilmiyorum. Evini biliyor musun? Hayır. Bu gibi cevaplar. Vaziyet o ki; doğru bir şey söylemiyorsunuz ama bulunmamanız gereken bir saatte orada bulunuyorsunuz. Darbe girişiminin hemen sabahı (16 Temmuz Cumartesi) saat 09.00’da taksi ile geldiğini söylüyor. 09.00’da taksi ile gelirseniz orada o zaman bombalar patlıyor. Uçaklar havalanıyor. Başka yerden gelen uçaklar pisti bombalıyor. Siz gayet rahat orada dolaşıyorsunuz ve 1 saat sonra yakalanıyorsunuz.”

Her şeyi inkar etti

“Sorgu bitmek üzereydi. Hiçbir şey söylemiyor. Her şeyi inkar ediyor. FETÖ örgütünü tanımadığını, FETÖ elebaşısına küfürler ediyor. Lanetler yağdırıyor. Sorgu bittikten sonra farklı bir soru sordum. Kendi avukatı vardı. Avukatı da ‘böyle soru niye soruyorsunuz?’ dedi. Aday arkadaşlarımızdan bir ya da iki kişi daha vardı. Ben soruyu sorunca o zaten düştü. Ben dedim ki, bu cevap bana yeter, hoca dediğiniz adamınız da bu cevabı veriyordu zaten. Dışarı çıkarttık. Biz tutuklama için yazdık, gönderdik. Ama davaya bakan hakim arkadaş tarafından serbest bırakılmış. Ardından tutuklanmadığı için itiraz ettik. Adil Öksöz’ün FETÖ örgütü içinde böyle biri olduğunu bilmiyordum. Ancak o bahsettiğim soruyu sorup o cevabı alınca bu da bunlardan dedim. Ancak olayın neresinde onu da bilmiyordum.”