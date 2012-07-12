O saatte geçişi yasak olan 56 TIR ve kamyonun FSM'de ne işi vardı?

İstanbul trafiğini tam bir keşmekeşe çeviren FSM’de gece köprü hiçbir çalışmanın yapılmadığı görüntülendi. "Milliyet Gökyüzü"nün çektiği fotoğrafta, bazı gişeleri kapalı olan köprünün girişinde birikmiş 56 TIR ve kamyon dikkat çekti. Bu ağır vasıtaların aslında o saatte orada bulunmaları ise yasak!

Milliyet foto muhabiri Murat Öztürk’ün, yol yapım çalışması devam eden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişesinde yaşanan trafik keşmekeşini anlatan fotoğrafı, dün kamuoyunun en çok tartıştığı konulardan biri oldu. Önceki gün saat 18.20’de çekilen fotoğrafta görünen ve köprüye o saatte girmesi yasak olan 56 TIR ve kamyon dikkat çekti.

Musa Keslerin haberi ve Halit Onur Sandal'ın fotoğrafıyla yayımlanan habere göre; Trafik Bölge Müdürlüğü yetkilileri, “Kontrol ediyoruz ancak trafikte yaşanan yoğunluk sebebiyle birçok araç gibi bu ağır vasıta araçlar da saatlerce trafikte bekliyor. Böyle olunca da yasak saatler içerisinde köprü trafiğinde yer alıyor” dedi. Milliyet, önceki gece de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde hiçbir çalışmanın yapılmadığını görüntüledi. Karayolları İşletmeler Başmühendisi Beyhan Yaraman, durumu, “Çiğ birikmesi vardı, şartlar uygun değildi. Nem fazla olunca çalışma yapamıyoruz“ diye açıkladı.

“Milliyet Gökyüzü” Murat Öztürk, önceki gün yol yapım çalışması nedeniyle şerit azaltılan ve bu nedenle İstanbulluların saatlerce yolda kalmasına neden olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü görüntüledi.

Saat 18.20 sıralarında köprü gişelerinde çekilen fotoğraftaki keşmekeş, dün kamuoyunun tartışma konusu oldu. Söz konusu fotoğrafta, bazı gişeleri kapalı olan köprünün girişinde birikmiş 56 TIR ve kamyon dikkat çekti. Bu ağır vasıtaların aslında o saatte orada bulunmaları yasak. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün “Otoyollarda Kısıtlamalar ve Yasaklamaları”nda, şu ifade yer alıyor:

“Asya’dan Avrupa ve Avrupa’dan Asya yakasına geçmek isteyen ağır vasıtaların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerini düzenlemek için İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’in kararı ile sabah saatlerinde 06:00 - 10:00 saatleri arasında, öğleden sonra ise 16:00 - 22:00 saatleri arasında geçişleri yasaklanmıştır. Tehlikeli madde taşıyan araçlar ise gece 02:00 - 06:00 saatleri arasında geçirilmektedir.”



‘Kontrol ediyoruz ama...’



Bu ifadeye rağmen TIR ve kamyonların yanı sıra köprüye girişlerinde engel bulunmayan 20 otobüs de dikkat çekti. Bütün bu araçların yarattığı sıkışıklıkla birlikte köprüde bazı gişelerin de kapalı olması nedeniyle araçlar, ordan oraya geçmeye çalışırken Öztürk’ün fotoğrafındaki görüntü ortaya çıktı.

Ağır vasıtaların trafiğe çıkmasıyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Trafik Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bu araçların saatlerce trafikte kalmasından kaynaklanan bir sorun olduğunu bildirdi. Yetkililer, “Belirlenen şartlar ve izinler dahilinde ağır vasıtaların trafiğe çıkışını kontrol ediyoruz. Ancak trafikte yaşanan yoğunluk ve sıkışıklık sebebiyle birçok araç gibi bu ağır vasıta araçlar da saatlerce trafikte bekliyor. Böyle olunca da yasak saatler içerisinde köprü trafiğinde yer alıyorlar” dedi.



‘Huni şeklinde akan trafik yanlış’



Konuyu Milliyet’in fotoğrafı eşliğinde CNN Türk’te değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaştırma Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Gedizoğlu ise şunları söyledi:

“Bu düzenlemede yol daraltılmasının iyi yapılması lazım. Bakın bu neye benzer biliyor musunuz? Bir kap dolduracağanız zaman geniş ağızlı bir kap kullanırsanız doldurabildiğini doldurur, kalanı taşar ama siz ince uzun yüksek bir huni kullanırsanız döktükçe onu boşaltabilirsiniz. İşte bizdeki sorunda burada. Bugün 25 kilometre kuyruktan söz ediliyor. O zaman demek ki düzenleme 30 kilometreden başlayacak. Kuyruk 50 kilometre ise düzenleme 60 kilometreden başlayacak. Bu aralarda girişler kontrol altında tutulması gerekir. Bu ayrı şeritlerin anayola katılmasının iyi düzenlenmesi gerekir. Bu bir trafik mühendisi çalışmasıdır. Karayollarının elinde trafik mühendisleri arkadaşlarımız var. Bu çalışmayı yaptırmaları lazım, yaptırmıyorlar. Bunu daha önce 2 sene önce de aynı böyle televizyon kanallarında hem de olay yerinde çekim yaparak tartıştık.

Yine bir önlem alınmadı. Sadece bakım onarım çalışmalarını yapmış olmaları ihaleye çıkmak için bana göre yeterli değil. Muhakkak trafik mühendisinin projesi olması lazım. Ben buraya bu kesiti daralttığım zaman kapasiteyi azaltıyorum demektir o zaman buraya girecek taşıt sayısını nasıl denetim altında tutarım diyebilmesi lazım. Fotoğraflarda 2 huniyi görüyoruz önce daralmış, sonra tekrar genişlemeye çalışmış, artık daralmış, niye genişletiyorsun? Olacak şey değil. 18 gişe vardır, toplam gişelerin yarıdan fazlasının kapatılması gerekir şöyle bir soru gelebilir... Bunları kapatıp yolları daraltınca ne olacak, trafik bitecek mi? 25 kilometre uzamıyor mu, zaten yol daralarak gelince trafik yine yoğun olurdu ama duran bir trafik olmaz akan yoğun trafik olur. 7 kilometre hızla akardı. Bugün ‘5 saatte aldım’ dedikleri yol var ya o 7 kilometre hızla aynı yol yarım saat 45 dakikada alabilirler. 7 kilometre ciddi bir hızdır.”



Gece köprüde hareket yok



Çalışmaları gözlemlemek için önceki gece saat 23.50’de FSM Köprüsü üzerine giden Milliyet foto muhabiri Halit Onur Sandal, kimseyi bulamadı. Gazete aracından inen Sandal, 15 dakika boyunca fotoğraf çekti. Bu sırada Köprü Koruma’daki polisler tarafından fark edilen Sandal, gazete şoförüyle birlikte polis noktasına götürüldü. Polis, Sandal’dan fotoğrafları silmesini istedi. Ancak polisle yapılan görüşme sonunda Sandal ve gazete şoförü serbest bırakıldı. Ardından Sandal, köprüden saat 01.00 ve 01.30’da iki kez daha köprüden geçti. Saat 01.00’de köprü üzerinde yine çalışma yoktu. Ancak saat 01.30’da köprü üzerinde Büyükşehir Belediyesi yeleği giyen 11 işçinin demir taşıdığı görüldü ancak köprüde hummalı bir çalışma yoktu. Dün gündüz saatlerinde ise trafiğe kapalı bölümde asfaltlama çalışması yapılıyordu. Önceki günlerin aksine köprü yolunda çok sayıda trafik polisi de dikkat çekti.



‘Nem olunca çalışma yapamıyoruz’



Karayolları İşletmeler Başmühendisi Beyhan Yaraman, “Bütün işlemler bitti. Son olarak asfalt dökümü yapılıyor. Dün (önceki) gece geç saatlere kadar çalışıldı. Sonrasında şartlar uygun olmadığı için (çiğ birikmesi) çalışmalar sabah 00.06’ta tekrar başladı. Haliç’te de çalışmalarımız belirlenen program çerçevesinde devam ediyor. Ancak hava şartları önemli. Çünkü nem fazla olunca bazı çalışmaları yapamıyoruz. Çünkü bu işin bir teknik şartnamesi var. Bu şartnamede işleri hangi şartlarda yapacağımız yazılı. Bu şartlara uymak zorundayız. Eğer uygun şartlarda yapmazsak sağlıklı sonuç elde edemeyiz” dedi.



23 gün geçti, kriz masası yeni kurulacak



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerindeki bakım çalışmalarının 23. gününde, yoğun trafiği asgariye indirmek için kriz masası oluşturdu. İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik sorununu ele almak için belediyenin Merter binasında toplantı yaptı.

Toplantının ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Ahmet Faruk Yanardağ, yol çalışmaları ve kazalar nedeniyle İstanbul trafiğinde yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için “kriz masası” kurulacağını bildirdi. Kriz masası ile ilgili çalışmaların başlatıldığını belirten Yanardağ, “Teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak İstanbul trafiğini yönetecek masada, belediye, valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü koordinasyon içinde çalışacak” dedi.

Masanın, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın önerisiyle belediyenin Merter’deki binasındaki Trafik Kontrol Merkezi’nde hayata geçirileceğini ifade eden Yanardağ, “TV, radyo ve internet aracılığıyla vatandaşlara anlık yol durumu bilgisi verilecek. Trafiğin yoğun olduğu ya da kaza meydana gelen bölgeler canlı kamera görüntüleriyle anında tespit edilerek, İstanbullular alternatif güzergahlara yönlendirilecek” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 16 Temmuz Pazartesi günü “kriz masası” çalışmalarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendireceği belirtildi.