İzmir'de saç çeken polislere ceza istendi

İzmir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında Kordon’da deniz kenarında oturan gençleri coplayıp bir genç kadının saçını çektikleri gerekçesiyle açığa alanan iki polis memuru için, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişleinin ortak raporu tamamlandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne gelen dosyada, iki polis merunun cezalandırılmasının istendiği öğrenildi.

Geçen Haziran ayında, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda polisler Gezi Parkı olaylarını protesto edenlere müdahalede bulunmuştu. Polis biber gazı ve cop kullanmış, meydandaki kalabalığı çok sert müdahale edip dağıtmıştı. Bu sırada Kordonboyu’nda rıhtım üzerinde oturan ve eylemle ilgileri olmadığı önesürelen birkaç genç de polislerce coplandı. Üç polis buradaki gençleri coplarken biri de bir genç kaının saçını çekti.

Bu görüntüler Türkiye genelinde büyük tepkiye neden oldu. İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettişler sözkonusu iki polisi kask numaralarından belirleyip soruşturma açtı. Müfettişlerin önce pasif göreve çektiği üç polis daha sonrada açığa alındı.

Saç çekme olayına karışan iki polisle ilgili İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişleinin ortak raporu tamamlandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne gelen dosyada, iki polis merunun cezalandırılmasının istendiği öğrenildi. Tekrar ifadeleri alınacak olan polis memurlarının, il disiplin kurulu kararına göre, kınamadan, 24 ay kıdem tenziline kadar cezalandırılabilecekleri bildirildi.