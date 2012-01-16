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O parayı almadım

Serdar Ortaç, kumarda kazandığı 1.2 milyon doları almadığını söyledi.

16 Ocak 2012 02:00


 T24-Serdar Ortaç, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan şarkıcı, geceleri çok sayıda yabancı modelle gezmesi hakkında konuştu.
 


Hürriyet'in haberine göre, bir mankenlik ajansına ortak olduğu öne sürülen Ortaç, “Benim hiçbir ajansla ortaklığım yok, hepsi arkadaşlarımın ajansı. THY bile bu ajanslardan reklam için manken istiyor. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Yanımda gezen mankenler yüzünden tepki gördüysem, beni izleyen herkesten çok özür diliyorum. Artık kendime çekidüzen vereyim ve erkeklerle takılayım, hamama mı gideyim? Ne isteniyor benden bilmiyorum” dedi.


Serdar Ortaç, Kıbrıs’taki Cratos Premium Otel’in casino’sunda kumar oynayıp 1 milyon 200 bin dolar kazandığı haberleri hakkında da konuştu: “Kumar defterini kapatalı beş yıl oldu. Konserlere gidince sadece zevkine oynuyorum. Para da ödemiyorum, çünkü oranın sahipleriyle abi-kardeş ilişkim var. Kazanırsam da para almıyorum. Yılbaşında da konser öncesi canım sıkıldığı için makineye oturdum ve hiç para ödemedim. O parayı kazandım ama hiç para almadım.”

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