O öğretim üyesine disiplin cezası verildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın\'a, \"Çanakkale ve Bursa\'da genelev olarak kullanılan camiler var\" açıklaması nedeniyle hakkında açılan idari soruşturma kapsamında disiplin cezası verildi.

ÇOMÜ TV ve Radyosu\'nda 20 Şubat günü Padişah 2\'nci Abdülhamid\'in vefatının 100\'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programa konuk olarak katılan İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın\'ın \"12 Haziran 1924\'te camiler kapatılıyor, düşünebiliyor musunuz? Camiler satılıyor. Çok özür diliyorum, Çanakkale ve Bursa\'da genelev olarak kullanılan camiler var\" sözleri, kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. Tepkiler üzerine ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı\'nca harekete geçilip, Yrd. Doç. Dr. Akın hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın\'a disiplin cezası verildiği kaydedildi. Üniversitenin internet sitesi üzerinden \'Kamuoyuna duyuru\' başlığıyla yayımlanan açıklama, şöyle:

\"Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Akın’ın, Üniversitemiz web TV kanalı olan ÇOMÜ TV’de yayınlanan ve ölüm yıl dönümünde II. Abdülhamit’i konu alan söyleşisinde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında camilere yönelik iddia ettiği bazı uygulamalara ilişkin ifadeleri kamuoyunda bazı tepkilere yol açmıştı. Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından açılan inceleme sonucunda, yine İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından soruşturma açılmasına karar verilmiş, görevlendirilen soruşturmacı, yürüttüğü soruşturma sonucunda raporunu tamamlamış ve rapor doğrultusunda Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Akın’a, 2547 sayılı yasa ve 657 sayılı yasa hükümleri dikkate alınarak disiplin cezası verilmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Akın, savunmasında 12 Haziran 1924 tarihli Türkiye’de cami kapatma-satma uygulamalarına zemin hazırlayan bir hukuki belgeden bahsetmiştir. Daha sonra zaman içerisinde bazı camilerin satıldığını, satın alan kişi veya kuruluşlar tarafından amacı dışında kullanıldığını belirtmiştir. Verdiği örnekler bağlamında \'bu dahi yapıldı\' anlamında tepki çeken örneği verdiğini, ancak bu örneği Çanakkale ile bağdaştırmak niyet ve düşüncesinin olmadığını, canlı yayın akışından kaynaklı hızlı ifadeler sonucunda Çanakkale kastediliyormuş gibi anlaşıldığını ifade etmiştir. Özetle, söz konusu ifade ve cümleleri özel olarak seçmediğini, tamamen canlı program akışından kaynaklanan bu ifadelerin hiçbir kişi, kurum veya toplumun bir kesimini hedef almadığını, özellikle de Çanakkale’nin bu eylemlerin yapıldığı bir şehir olarak kastedilmediğini belirtmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"



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