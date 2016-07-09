Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Mustafa Ceceli'nin 'O sensin ki' adlı şarkısıyla ilgili olarak, "Lübnan asıllı şarkıcı Maher Zain’le birlikte söylediği şarkı, zamanlaması itibariyle tam bir marketing dehası. Ramazan ayında çıkarılıyor, Coca-Cola’nın ramazan Türkiye reklamları ile AKP’nin seçim ilanları karışımından, neredeyse tek nakarattan ve sadece 'Muhammed' isminden imal edilmiş güzel bir proje" dedi. Cumhuriyet yazarı Tayfun Atay'ın "İşin özünde gençleri camiye çekemedikleri dine, 'ti-vi'yle, internette kliple çekme girişimi var" iddiasına değinen Özkök, "Ah şu benim şeytan aklım... O aklıma hemen Mustafa Ceceli’nin harika “Limon çiçekleri” şarkısı geldi" ifadesini kullandı. Özkök, "Ne diyeyim şimdi. Eminim bu şarkı, benim gibi birçok insanı, yataklara çekti. Birbirimizin günahlarını boynumuza, birbirimizi koynumuza aldık. Ama, tövbe etmiş bu yeni klip gençleri camilere veya dine çeker mi dersen. İslam’ın sorunu çok büyük be Tayfun kardeşim" diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün, "O Mustafa Ceceli yatakları doldurur ama camileri bilemem" başlığıyla yayımlanan (9 Temmuz 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

16 Haziran, yani çıktığı gün Mustafa Ceceli'nin yaptığı düetin gürültü koparacağını tahmin etmiştim.

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Lübnan asıllı şarkıcı Maher Zain’le birlikte söylediği “O sensin ki” zamanlaması itibariyle tam bir marketing dehası...

Ramazan ayında çıkarılıyor...

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Coca-Cola’nın ramazan Türkiye reklamları ile AKP’nin seçim ilanları karışımından, neredeyse tek nakarattan ve sadece “Muhammed” isminden imal edilmiş güzel bir proje...

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Tayfun Atay’ın iddiası şu:

“İşin özünde gençleri camiyle çekemedikleri dine, ‘ti-vi’yle, internette kliple çekme girişimi var...”

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Ah şu benim şeytan aklım... O aklıma hemen Mustafa Ceceli’nin harika “Limon çiçekleri” şarkısı geldi.

Orada da “Yarabbi duy, duyur sesimi” diye haykırıyor...

Ama derdi başka... Bakın şarkı nasıl devam ediyor:

“Havalansa o zil çalan eteklerin

Gelip otursa gözlerime gözbebeklerin

Öperken içsem ağzını, çiçek balını...”

Hemen arkasından da Türk pop müziğinin en günahkâr dizeleri geliyor:

“Günahını boynuma

Seni koynuma alsam...”

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Ne diyeyim şimdi...

Eminim bu şarkı, benim gibi birçok insanı, yataklara çekti...

Birbirimizin günahlarını boynumuza, birbirimizi koynumuza aldık...

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Ama, tövbe etmiş bu yeni klip gençleri camilere veya dine çeker mi dersen...

İslam’ın sorunu çok büyük be Tayfun kardeşim...

İslam’ın sorunu öyle Mustafa Ceceli’nin bir tövbe klibiyle halledilecek gibi değil...

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Giderek, terörle, faşizmle, diktatörlüklerle, yolsuzluklarla, adaletsizliklerle, kibirle, kindarlıkla baş edemeyen, onlarla boğuşurken kaybolan bir İslam var maalesef...

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O yüzden diyorum ki...

Ramazan bitti, şimdi yine “Limon çiçekleri”ne döneriz...

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Çünkü hayatın kalbi orada atıyor...

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Bizde bu günahkârlık, siyasi İslamcıda bu sahtekârlık varken...

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Hayat akan su gibi yolunu bulur...