'O MÜDÜRÜN' DOSYASI AYRILDI…  

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan 28 gün sonra tahliye edilen ve açığa alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.\'nin de aralarında bulunduğu biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, sanık Ö.C. hakkında \"Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme\" suçundan dolayı açılan kamu davasının, diğer iki sanık hakkında açılan \"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma\" suçuyla birlikte görülemeyeceği gerekçesiyle Ö.C.\'nin dosyasının ayrılmasına karar verdi.



SANIK Ö.C. DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Omid Braghizadeh ile tutuksuz sanık Ö.C. katıldı. Tercüman aracılığıyla savunması yapılan İran vatandaşı Omid Braghizadeh \"Ben Ali Najafi\'yi (sanık) İran\'dan tanırım. Avukat ve işadamı olarak tanıdım. Benim uyuşturucu madde ile hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Yanımda böyle bir konuşmada geçmemiştir\" dedi. Duruşmada da 6 kişi de \'tanık\' sıfatıyla dinlendi.

Ö.C.\'NİN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Ö.C. hakkında \"Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme\" suçundan dolayı açılan kamu davasıyla, sanıklar Ali Najafi ve Omid Braghizadeh hakkında açılan \"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma\" suçlarının birlikte görülemeyeceğinin anlaşıldığını belirtti. Sanık Ö.C.\'nin dosyasının ayrılmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



İDDİANAME

İddianamede firari şüpheli Ali Najafi\'nin tutuklu şüpheli Omid Barghizadeh ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen Akbar Talebi ile uyuşturucu ticareti yaptıkları, şüpheli Ö.C.\'nin ise uyuşturucu madde ticaretine iştirakının tespit edilemediği vurgulanıyor. Ö.C.\'nin, arandığını bilmesine rağmen arkadaşı Ali Najafi\'yi suçtan kurtarmak için 4 Şubat 2017 tarihinde şüpheli Ali Najafi\'nin Ataköy Konaklarındaki evinde buluştuğu öne sürülüyor. Ö.C.\'nin, Ali Najafi\'nin yakalanmaması için delilleri kararttığı öne sürülen iddianamede, şüpheli Ali Najafi ile buluştuğunun anlaşılmaması için kendisine ait aracın plakalarını değiştirdiği iddia ediliyor. İddianamede Ö.C.\'nin \"Suç delillerin yok etmek, gizlemek veya değiştirmek\" suçundan 9 aydan 7,5 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede firari şüpheli Ali Najafi ve tutuklu şüpheli Omid Braghizadeh\'in \"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\" suçundan 45\'er yıldan 67 yıl 6\'şar aya kadar hapsi talep ediliyor. Öte yandan 9 Şubat\'ta tutuklanan Ö.C. 28 gün sonra tahliye edilmişti.

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