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‘O MSN kayıtları bana ait değil’

Eşi Sema Şimşek’in aldatma delili olarak mahkemeye sunduğu MSN kayıtları Burak Hakkı’yı bir kere daha isyan ettirdi...

06 Ocak 2012 02:00


 T24- 10 yıllık eşi Sema Şimşek’in kendisini aldattığını mahkemeye sunduğu MSN kayıtlarıyla ispat etmeye çalışması Burak Hakkı’yı bir kere daha isyan ettirdi: “O kayıtlar bana ait değil, öyle delil mi olur”




Milliyet'in haberine göre, boşanma aşamasında olduğu 10 yıllık eşi Sema Şimşek’in kendisini aldattığını mahkemeye sunduğu msn kayıtlarıyla ispat etmeye çalışması Burak Hakkı’yı bir kere daha isyan ettirdi. Eşini asla aldatmadığını yineleyen Hakkı, “Eski eşimin içine şeytan kaçmış gibi... Olaylar çok çirkinleşti” dedi. Hakkı, şöyle konuştu:
“Bunu da yapan ben değilim. Ben MSN kullanmıyorum. O kayıtlar bana ait değil. O kaydı birisi ona eskiden şaka niyetiyle, işletmek için atmış. Gelsin ispat etsin bakalım, birisinden mail almış falan... Böyle delil olur mu? Eylül ayına kadar böyle bir ihanet konusu yoktu ama ben boşanmakta ısrar edince ve Sema’nın istekleri yüzünden anlaşmalı boşanamayınca bunu kullanma kararı aldı. 


Bizim ayrılık nedenimiz ihanet değil ki. İki senedir Sema’nın davranışları nedeniyle aramızda konuşamıyorduk bile... Bu sene Sema’ya ‘Gel tatlı tatlı ayrılalım’ dedim. Ağlamaya başladı ve ‘Oğlumuz Rüzgarı göremezsin’ dedi. 3 gün sonra özür diledi. Daha sonra ‘Benden boşanmak istersen sonuçlarına katlanırsın’ demişti. Şimdi o bedeli çirkin ve kalitesiz şekilde bana ödetmeye çalışıyor. Dünya kadar servet alıyorsun, niye benim üzerime bu kadar geliyor? Beni bitirmeye çalışıyor.”


‘Para bitti, deniz bitti’


Biri 1 milyon dolar değerinde olan aldığı 2 evin yarısını eşinin üzerine yapmış olmasına rağmen kendisini mal kaçırmakla suçladığını dile getiren Hakkı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gırtlağıma kadar borca girip o evleri aldım. Şimdi Sema’ya ayrıca istediği tazminatı hangi parayla ödeyeyim? Ayrıca 2 senedir yaptığım işlerde dikiş tutturamıyorum, Sema benden böyle bir dönemde tazminat isteyerek boşanmak istiyor. Para bitti, deniz bitti.


Beni çok yıprattı. Sema’ya silikon yaptırma, ben doğallığı seviyorum, yaptırırsan evliliğimiz biter demiştim ama o inadına gidip silikon yaptırdı. Bu bizim ilişkimizi bitiren ne yazık ki en önemli sebeplerden biri. Onun dışında ikinci neden eşimin bana ve ailesine fazlaca yalan söylemesidir.”



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