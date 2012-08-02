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'O mesajları ben yazmadım, benden hep Alevilerle ilgili dosyalar istediler'

Muammer Yaşar Facebook'ta paylaştığı mesajların ardından Beyaz TV tarafından içten çıkarılmıştı

02 Ağustos 2012 20:34

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Sürgü Beldesi'nde Alevi vatandaşlara yönelik saldırıların ardından Beyaz TV muhabiri Muammer Yaşar kişisel Facebook hesabından, "Müslüman mahallesinde salyongoz satarlarsa tıpkı Sivasımızda olduğu gibi sizi yakarlar, yakarız yıkarız gardaşım" mesajları gimişti. Yaşar, atılan mesajların gelen tepkiler nedeniyle işten çıkarıldı. Olayın ardından ilk kez konuşan Muammer Yaşar, ''O mesajları ben yazmadım, benden hep Alevilere  ilgili dosya istediler'' dedi.

Muammer Yaşar'ın medyatava.com'a bir mektup gönderdiği mektup şöyle:

"...O yazı bana ait Facebook 'tan servis edildi. Tek suçlu elbette benim bilgisayarı açık bırakıp ulu ortada bıraktığım için. Kim yazdı ya da neden böyle oldu hala anlamış değilim. Kimseninde günahını alamıyorum. Ama bu oyunu oynayanları Allaha havale ettim. Ancak kullandığım dizüstü laptop bilgisayar Beyaz TV ye ait ve benim Facebook 'um ve Gmail 'im de hala o cihazda ve otomatik olarak açılmakta. Ancak onu karalayan benim parmaklarım değil..." 

"...Ben orada göreve başladığım günden beri müdürlerimin bir çoğu yönetim katı benden hep şunu istediler. Bize CHP yolsuzluk dosyası getir, sol görüşlü ve Alevi vatandaşlarla ilgili dosyalar getir burada baş taçı olursun sen iyi bir gazetecisin dediler. Oysa ben hep magazin ve kültür sanat haberleri yazdım ve yaptım. Bu onların işine gelmedi...' 

 

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