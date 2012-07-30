Beyaz TV muhabirinden Alevilere: Akıllı olun yakarız, yıkarız gardaşım!..

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Beldesi'nde Ramazan davulu nedeniyle çıkan tarışmada Alevi bir ailenin evi onlarca kişi tarafından taşlandı ve ahırları yakıldı. Olay yerinde toplanan kalabalık tekbir getirerek ''Sizi de Sivas'taki gibi yakarız'' tehditleri savurdu. Bugün kendisi de Sivaslı olan Beyaztv.com.tr muhabiri Muammer Yaşar, Facebook 'ta yazdığı yorumla, Sivas katliamını onayladığını ve Malatya'daki olayın meşru olduğunu vurguladı.

'Herkes akıllı olsun'

Yaşar Facebook 'taki yorumunda, "O yamyam aile de mübarek Ramazanın simgesi olan davuldan rahatsız olmayacak. Nasıl bizler sizin ceminizden, deminizden rahatsız değilsek, siz de artık hazmedin. Etmezseniz yakarlar da, yıkarlar da gardaşım. Herkes akıllı olacak, herkes inancına saygılı olacak" diye belirtirken, gelen tepkiler üzerine, "Aleviler neden hep müslüman mahallesinde salyongoz satarlar? Satarlarsa tıpkı bizim can Sivasımızda olduğu gibi sizi yakarlar oğlum" dedi.