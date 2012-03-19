İki kadını döven mağaza çalışanları kovuldu

T24 - Ankara’nın isim yapmış AVM’lerinden birindeki ayakkabı mağazasına giren iki kadını döven çalışanlar tespit edildi ve işine son verildil

Vatan gazetesinin haberine göre, Başkent’in ünlü AVM’lerinden birindeki ayakkabı mağazasında Esra Güçlü ve Mehtap Faroukh’u darp eden mağaza çalışanları, AVM yönetiminin devreye girmesi sonucu işten çıkarıldı. Söz konusu çalışanların, daha önce de mağazaya gelen birçok kadına kötü davrandıkları ve azarladıkları da ortaya çıktı. Şiddet mağduru kadınlar, suç duyurusunun ardından tazminat davası da açacaklar.

Ankara’nın en büyük AVM’lerinden olan Panora’da iki kadına dayak atılması olayında, AVM yönetimi devreye girdi. Esra Güçlü ve Mehtap Faroukh’un mağaza çalışanları tarafından darp edilmesi sonrasında toplam 3 kişi işten çıkarıldı. Ayakkabı mağazasının çalışanı 1 kadın ile 1 erkek ve bu kişilere yan mağazadan gelerek destek veren 1 çalışan, artık Panora’nın kapısından içeri de giremeyecek.

‘Kabul edilemez’

Panora AVM’nin İşletme Müdürü Fazıl Rıza,, kamera kayıtlarının iddia edildiği kayıp olmadığını vurgulayarak, “Kayıtların hepsi bende, görüntüleri izledik. İzah edilecek bir durum söz konusu değil. İki kadının darp edilmesi kabul edilemez” dedi. Dayak olayının yaşandığı ayakkabı mağazasının sahiplerinin çağırılıp, kayıtların izlettirildiğini ifade eden Fazıl Rıza, şunları söyledi:

‘Müdüre de izlettik’

“Mağaza personeli daha ilk dakikada tartışmaya başlıyor. Mağaza sahibinden çalışanları işten çıkarmasını istedik. Olay anında 2 bayan geliyor, tartışma başlıyor. Mağaza çalışanı bir bayan karşılık veriyor, bir erkek çalışan ile itiş kakış başlıyor. Tartışma sürerken yan mağazadan bir erkek daha geliyor ve olay büyüyor. Kabul edilebilir bir olay değil, izahı yok. Kadınlar darp ediliyor. Bu esnada güvenlik görevlilerini de kimse aramıyor.

AVM’nin güvenlik görevlileri olay yerine gelince ayırmaya çalışıyor, ancak güvenlik görevlileri de darp ediliyor. Kamera kayıtları bende duruyor. Emniyet istediği zaman kayıtlar verilecek. Biz mağaza yönetimi olarak kamera kayıtlarını izleyip mağaza sahibine de izlettik. Daha sonra olaya karışanlar hakkında gerekenin yapılmasını istedik. Ayakkabı mağazası çalışanları müşterilere ayakkabı attığı kameralarda da görülen 1 kadın ve darp eden 1 erkek ile yan mağazadaki 1 erkek sözleşmeleri fesh edildi ve işten çıkarıldılar. Bu kişiler bir daha AVM’ye de giremeyecek. Mağazanın sözleşmesi de gözden geçiriliyor.”