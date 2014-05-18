O madenci konuştu: Tümer Metin kredi borcumu ödemedi

Soma’daki maden faciasından sağ kurtulan işçi Murat Yalçın, eski futbolcu Tümer Metin'in kredi borçlarını ödediği ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı.

Maden işçisi 36 yaşındaki Murat Yalçın, Soma'daki maden kazasından sonra sedye kirlenmesin diye çizmelerini çıkarmayı istemiş, bu hareketi kazadan sonra çokça konuşulmuştu. Kazanın ardından çok sayıda “Geçmiş olsun” telefonu aldığını belirten Yalçın, eski futbolcu Tümer Metin ile konuşup konuşmadığını hatırlamadığını dile getirdi. Gazete ve bazı internet sitelerindeki haberleri okuyan Murat Yalçın, Tümer Metin'in kredi borçlarını ödeyeceği ile ilgili iddiaların gerçek olmadığını açıkladı. Haberleri okuyunca çok şaşırdığını belirten Murat Yalçın, "Kendisi beni aramış olabilir ama benim kredi ya da ev gibi bir borcum yok. Evimin ufak tefek masrafları oluyor ama kendi borcumu ödüyorum. Bana yardımcı olacağını söylemiş, kendisine teşekkür ederim" dedi.

Murat Yalçın'ın kardeşi Ayhan Yalçın ise, ağabeyi hakkında çıkan yanlış haberlerin tüm aileyi üzdüğünü anlatarak, "Ağabeyimle röportaj yapıldığında 'kardeşim Ayhan Yalçın'ın borcu var' dedi. Belki bundan da yanlış anlaşılmış olabilir. Her gelen habercinin para verdiği söyleniyor. Bunlar bizleri çok üzüyor, üzüntümüz büyük. Türkiye yasta, biz yastayız, içimiz yanıyor. Lütfen böyle yalan yanlış haberler yapılmasın" diye konuştu. Herhangi birinden maddi destek almadıklarını vurgulayan Yalçın, sadece Kırkağaç Belediyesi ve Kırkağaç Kaymakamlığı'ndan yardımlar yapıldığını ekledi.