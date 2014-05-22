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O madenci konuştu: Beni tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri'yle hellalleştik

Soma'da, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında Müşavir Yusuf Yerkel'in tekme attığı Erdal Kocabıyık, hakkında yazılan birçok iddianın ardından ilk kez konuştu

22 Mayıs 2014 18:51

Maden faciası nedeniyle 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma’da, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın konvoyunun geçişi sırasında bir araca tekme atması üzerine Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in saldırısına uğrayan Erdal Kocabıyık Ege Postası’na konuştu.

Kocabıyık, “Yusuf Bey aradı. İletişime geçti. Helallik istedi. Ben de istedim. O da pişman olduğunu söyledi. Kendisini affettim. Helalleştik. O da beni affetti” dedi.

Hakkında “eylemi parayla yaptı”, “provokatör” ve “Somalı değil” gibi iddialar atılan Kocabıyık, “Ben 10 yıllık madenciyim. Soma’da yaşıyorum. Provokatör değilim. Olayın orta yerinde kaldım. Başbakanımızdan da özür dilerim. Art niyetim yoktu. Dayımın oğlu vefat etmişti. Onun kızgınlığı üzgünlüğü vardı. Geçmişte eylemle olayla alakam hiç olmadı. Olayın ardından emniyete ifademi verdim. Evimden çıkamıyorum. Mahcubum” diye konuştu.

 

'Pişman olduğunu söyledi'

 

Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in olayın ardından kendisini aradığını ifade eden Kocabıyık, “Yusuf Bey aradı. İletişime geçti. Helallik istedi. Ben de istedim. O da pişman olduğunu söyledi. Kendisini affettim. Helalleştik. O da beni affetti. Ben kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmadım. Olayı kamuoyunda çok yanlış anlattılar. Bana yönelik bir tehdit baskı yok” dedi.

 

 

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