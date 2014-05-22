Yerkel'e rapor veren doktor konuştu: Yargısız infazla karşı karşıyayım

Soma’da eylemciye tekme atan Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’e 7 gün iş göremez raporu verdiği için tepkilere hedef olan Doktor Şervan Gökhan, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) e-posta grubuna mesaj göndererek kendini savundu.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde, Dr. Şervan Gökhan'ın Başbakanlık'tan arandığı vurgulanırken, Hürriyet gazetesinde yer alan haberde ise nereden arandığı hakkında bilgi yer almadı.

Cumhuriyet'te yer alan haberde, "Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’e Soma’da attığı tekmenin ardından tartışmalı '7 günlük iş göremez' raporu veren Doktor Servan Gökhan, 14 Mayıs’ta Başbakanlık’tan telefonla arandığını, 'bir hastanın geleceği ve hastanede veya yakınlarda isem tarafımdan hastanın değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin sorulduğunu' belirtti" ifadelerine yer verildi.

Hürriyet'teki haberde ise, Dr. Gökhan'ın sözleri "14.05.2014’te arandım ve hastaneye Başbakanlık’tan bir hastanın geleceği ve hastanede veya yakınlarda isem tarafımdan hastanın değerlendirilip değerlendirilemeyeceği soruldu" diye aktarıldı.

Hürriyet'te yer alan haberde, Dr. Gökhan olay gününü ve sonrasını şöyle anlattı:

“Üç günden bu yana ciddi anlamda bir yargısız infaz durumuyla karşı karşıya olduğumu belirterek yazıma başlamak istiyorum. Bu durumlara söz konusu olan raporun verilme hikayesini paylaşmak istiyorum. 14.05.2014’te arandım ve hastaneye Başbakanlık’tan bir hastanın geleceği ve hastanede veya yakınlarda isem tarafımdan hastanın değerlendirilip değerlendirilemeyeceği soruldu. Ben de 5 dakikalık mesafede olduğumu ve hastaya bakabileceğimi ilettim. Hastaneye geldiğimde hasta o günün acil tıp uzmanı tarafından görülmüş, o esnada acilde bulunan ortopedi asistanı tarafından ve bizim asistanımız tarafından da değerlendirilmişti. Hastanın ne olduğunu sorduğumda arkadaşlarımdan yaşanan bir arbede sonrasında hastanın kliniğimize başvurduğunu öğrendim, ancak olayın oluş biçimini sorma ihtiyacı bile hissetmedim. Ben hastayı grafi çekiminde iken gördüm ve grafi çekildikten sonra hemen orada muayene ettim. Hastanın özellikle sağ alt ekstremitesinde hareketle ağrı ve hassasiyet mevcuttu. Aynı zamanda sağ dizde ve tibiada (ki bunu da rapora yazmayı unutmuşum) yumuşak doku şişliği vardı. Bu arada ben gelmeden önce hastayı muayene eden arkadaşlarımız hastanın muayene formunu zaten doldurmuştu ve muayene bulguları da benim fizik muayene bulgularım ile aynı idi. Bu arada hastayı kendi odama alıp oturttum ve yaklaşık 5 veya 7 gün bacağına yük bindirmemesini kendisine istirahat raporu yazabileceğimi ifade ettim ve yazdım. Bu arada hastanın hastanemize girişi benim adıma değildi, hastaya raporu ben yazdığım için girişi kendi adıma çevirttim. Daha sonra hastayı önerilerle taburcu ettim."

Cumhuriyet: Başbakanlık'tan arandı

Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’e Soma’da attığı tekmenin ardından tartışmalı “7 günlük iş göremez” raporu veren Doktor Servan Gökhan, 14 Mayıs’ta Başbakanlık’tan telefonla arandığını, “bir hastanın geleceği ve hastanede veya yakınlarda isem tarafımdan hastanın değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin sorulduğunu” belirtti.

Gökhan, Başbakanlık’tan telefonla arandığını, “bir hastanın geleceği ve hastanede veya yakınlarda isem tarafımdan hastanın değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin sorulduğunu” belirtti. Hastaneye 5 dakikalık mesafede bulunduğunu ve hastaneye gittiğini ifade etti.