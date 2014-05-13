Patlamanın gerçekleştiği maden en son ocak ayında denetlenmiş

Soma’da meydana gelen ve 200’den fazla işçinin mahsur kalmasına neden olan kazayla ilgili olarak Çalışma Bakanlığı'ndan yetkililerden edinilen bilgilere göre ise, kazanın olduğu Soma Holding’e ait Soma Kömür İşletmesi de maden ocaklarının rutin denetim programı kapsamında yılda iki kez denetime tabi tutuldu. Bu kapsamda söz konusu ocağın da en son bu yılın başında Ocak ayı içinde denetlendiğini ifade eden yetkili, “4 ay önceki rutin denetimde bir sıkıntı gözükmüyor. Mevzuata aykırılık bulunmuyor. Ama kesin sonuç şu anda yapacağımız çalışmanın ardından ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

1984’ten beri maden işinde

Hacer Boyacıoğlu ve Neşe Karanfil'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, kazanın yapıldığı madeni işleten Soma Holding 1984 yılında kömür madenciliği faaliyetine başladı. Soma Holding’e ait Soma Kömür İşletmeleri, 2009 yılı Eylül ayında Soma Eynez bölgesinde 15 milyon ton kömür rezervinin üretilmesi kontratını Ciner Grubu’ndan devir alarak yıllık 2.5 milyon ton üretim kapasiteli yeni bir maden sahası işletimine başladı. Şirketin, 5 bini yeraltı olmak üzere 5 bin 550 kişi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Kadrosunda 130 civarında mühendis bulunuyor. Soma Grubu’nun internet sitesinde, şirketin ayrıca inşaat sektöründe de faaliyet gösterdiği belirtilerek, “Soma Grubu, 2010 yılında çok katlı bina, endüstriyel tesisler, konut ve ticari bina alt yapı ve üst yapı inşaat ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak üzere Soma İnşaat A.Ş.’yi kurmuştur. Spine projesinin ana müteahhitliğini Soma İnşaat üstlenmiş durumdadır. Soma Holding bünyesinde yaklaşık 6.000 çalışan bulunmaktadır. Grubun en büyük şirketi olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. 2011 yılı ISO 500 listesinde 231. sırada yer almaktadır” ifadesi yer alıyor.

İşçilere sağlık kontrolü

Soma Kömür İşletmeleri’nin internet sitesinde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Soma Kömür İşletmeleri, özellikle T.K.İ sözleşmeleri sonrası artan üretim hacmine paralel olarak, işçi istihdamında da çok önemli bir artış sağlamıştır. Hali hazırda şirketimiz, 5.000’i yeraltı olmak üzere 5.550 kişilik tecrübeli bir kadroyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Kadromuz içerisinde 130 civarında mühendisten oluşan teknik ekibimiz de iş güvenliğini temin ve verimliliği artırmak için çalışmaktadır. Soma Kömür İşletmeleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönüyle de örnek bir şirket olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bu bağlamda, tüm çalışanların periyodik kontrolleri aksatmadan sürdürülmekte, branş eğitimlerine de büyük önem verilmektedir”