Soma'da son durum: 283 işçi öldü; 217 işçinin cenazesi ailesine teslim edildi

Manisa’nın Soma ilçesindeki, Türkiye tarihinin madencilik işkolundaki en büyük iş cinayetinde ölenlerin sayısı 283'e yükseldi. Rakamlar 200 ile 400'ün üstünde işçinin halen maden ocağında olduğunu ortaya koyarken ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. 15 Mayıs 2014'de saat 08:10'da konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 283 işçinin hayatını kaybettiğini açıklarken 217 işçinin cenazesinin de ailelere teslim edildiğini belirtti.

Eynez köyü Karanlıkdere mevkindeki Soma Kömür İşletmeleri AŞ'ye ait linyit madeninde elektrik trafosu patladı. Patlama -150 metre kotunda meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Patlama vardiya değişimi sırasında meydana geldiği ve o sırada ocakta, olması gerekenden iki kat fazla işçi bulunduğu için bilanço daha da ağırlaştı.

Olayın ardından madenin bulunduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri gönderildi. Kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalarda maden girişine yakın olan işçiler kurtarıldı. Kazanın nasıl olduğuna dair inceleme ve araştırma başlatıldığını belirtildi.

Son resmi açıklamayı, saat 08:10 sıralarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yaptı. Yıldız, daha önce 274 olarak açıklanan ölü sayısının 282'ye yükseldiğini söyledi. Ölümlerin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı ifade edildi. 217 işçinin cenazesinin ailelere teslim edildiğini belirten Bakan Yıldız, ölü sayısının daha da artacağını söyledi.

Yıldız çalışmalara devam edildiğini belirterek, 205 madencinin yaşamını yitirdiğini, 60'ı madenci, 20'si de kurtarma ekiplerinden olmak üzere 80 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını açıklamıştı.

Yıldız, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini vurgulayarak, maden şirketinden alınan sayının ellerinde olduğunu, ancak maden ocağında kaç işçinin olduğu konusunda kesin bilginin olamadığını belirtti.

Sabah saat 09:00 sıırasında bir açıklama yapan Taner Yıldız şu açıklamayı yapmıştı:

"Çalışmalara devam edildi. 205 madeciyi kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayının artmasından endişe ediyoruz. 80 yaralımızın 60'ı madencilerimiz, diğer 20'si de kurtarma ekiplerinden gaz etkilenenlerdi. Şu anda 4 tane ağır yaralımız var. Durumları da kontrol altına alınıyor. İlk etapta çıkarılanlar birlikte 363 madencimiz olduğunu öğrenmiştik. 72 madencimizin otopsisi tamamlandı. Bir heyetle takip ediyoruz. Ümitlerimiz azalıyor. İçeride kaç madencimiz olduğu konusunda açıklama yapmamaya karar verdik. İçeride kalan madencilerimizin sayısını tahminen biliyoruz. Kesin bilgi olmadığı sürece açıklama yapmayacağız. İçeride yangın devam ediyor. Ulusal yas ilan etmemiz konusunda Sayın Başbakanımızla görüşeceğiz. Sayın Başbakan geldiğinde tekrar açıklama yapacağız."

Başbakan Tayyip Erdoğan, Soma'ya gitti. İncelemelerde bulunan Erdoğan, faciada ölenlerin sayısının 238'ye ulaştığını açıkladı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı daha sonra 245 ardından 274 ve son olarak da 283 olarak güncellendi.

Yıldız kaza sırasında madende 787 işçi olduğunu belirterek, tahliye edilen 363 kişiden, 80'inin de yaralı olduğunu söyledi. Rakamlar, yaşam umudu kesilen 100'ün üzerinde işçinin halen çıkarılamadığını ortaya koyuyor.

Patlamada ölenlerin cesetleri, Kırkağaç ilçesinde bulunan kavun saklama deposuna konuldu.

Soğuk hava deposuna, ayrıca iki de soğuk hava tertibatlı TIR gönderildi. Cenaze taşıyan onlarca ambulansın giriş çıkış yaptığı soğuk hava deposunda başta İzmir ve Manisa olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda savcının da kimlik tespiti, inceleme yaptığı bildirildi. Madenci ailelerinden bazıları da soğuk hava deposuna gitti.

Soma’nın en büyük maden işletmesi olduğu belirtilen şirkette, 6 bin 500 kişinin çalıştığı belirtildi.

Şirketten açıklama

Yangının gerçekleştiği Soma Kömür İşletmeleri AŞ'den bir açıklama geldi. Yangına anında müdahale edildiği belirtilen açıklamada, olayda hayatını kaybedenler olduğu belirtildi ancak sayı verilmedi.

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Manisa Soma'da bulunan kömür ocağımızda trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın sonucu elim bir kaza yaşanmıştır. Alınan en yüksek ve sürekli denetim altında olan tedbirlere rağmen yaşanan kaza sonrasında anında müdahale gerçekleştirilmiştir. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair inceleme ve araştırmalar başlatılmıştır ama birinci önceliğimiz içerideki çalışanlarımızın bir an önce sağ salim kurtarılması; sevenlerine, ailelerine ve bizlere kavuşturulması yönündedir. Yaşanan tüm gelişmeler an be an kamuoyu ile tarafımızdan paylaşılacaktır. Bu elim kazada ne yazık ki hayatını kaybeden çalışanlarımız olmuştur. Vefat eden çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.”