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O kuğu Portman değilmiş

Black Swan filmindeki performansıyla Oscar kazanan ABDli oyuncu Natalie Portman’ın filmdeki bale sahnelerinde büyük oranda dublör kullandığı ortaya çıktı.

28 Mart 2011 02:00

T24 - Black Swan filmindeki performansıyla Oscar kazanan ABDli oyuncu Natalie Portman’ın filmdeki bale sahnelerinde büyük oranda dublör kullandığı ortaya çıktı.

O kuğu Portman değilmiş

Portman’ın dublörlüğünü yapan balerinler Sarah Lane ve Kimberly Prosa’nın Entertainment Weekly’ye yaptığı açıklamalara göre vücudun tümden çekildiği sahnelerde Portman sadece yüzde 5’lik oranda performans sergiledi, geri kalan bölümelerde devreye Lane ve Prosa’ya ait görüntüler girdi. “Sadece kol ve suratın gözüktüğü kısımlar tamamen Portman’a ait olsa da bu dans sahnelerini onun yaptığını göstermez” diyen Lane, “Portman’ın dans konusunda son derece yetenekli olduğunu ve 1.5 yıllık sıkı bir çalışmayla iyi bir balerin haline geldiğini söylediler. Ben bu işi 22 yıldır yapıyorum ve hâlâ ‘iyi bir balerinim’ diyemem. Bu durum utanç verici” açıklamasında bulundu.


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