O koylarda yıkım başladı

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi yazlık ilçelerdeki kaçak iskelelerin yıkımına başlandığını duyurdu.

Yıkım kararı kesinleşince operasyonun başladığını söyleyen Çekirge, şimdiye dek Bodrum Ortakent’te yıkımın tamamlandığını, Türkbükü ve Gümbat’ta devam ettiğini; Marmaris’in Söğüt köyündeki yıkımın bitmek üzere olduğunu, ardından Selimiye ve Bozburun’a geçileceğini; Fethiye, Dalaman ve Kapukargın’da da yıkım için hazırlıkların yapıldığını yazdı.

Hürriyet yazarı toplam 400 kaçak iskelenin yıkılacağını, bunlardan yaklaşık 200’ünün Göcek koylarında olduğuna dikkati çekti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.