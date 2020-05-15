O köydeki 35 kişi Koronavirüs'ü üfürükçüden değil taziye ziyaretinden kapmış

Bir mahalledeki 35 kişinin virüsü ‘üfürükçü’den kaptığı iddia edildi, ancak adres taziye evi çıktı.

İddialara konu olan Yemliha Mahallesi’nde, taziye evine giden 35 kişinin burada virüs kaptığı belirlendi. Olay Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’nın paylaşımıyla gündeme gelmişti. Altınkaya paylaşımında “Halen kısmi karantina uygulanan eski bir beldemizde bir otobüs şoförü virüsü ilk olarak bulaştırıyor. Virüsün bulaştığı isimlerden biri de ‘okuyup-üflemesi kuvvetli’ olan bir kadın. Mahalle sakinlerinin bir bölümü virüsün bulaşmaması için bu kadını ziyaret ederek kendilerine de ‘okuyup-üflemesini’ istiyor. O kadın okuyup üflerken virüsü koca mahalleye yayıyor, iyi mi?” ifadelerini kullanmıştı.

Konu, sosyal medyada da gündem oldu. Ancak Hüüriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, iddianın doğru olmadığı ortaya çıktı. Kayseri Tabipler Odası "bu konuda açıklama yapmayacağını" belirtti. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı’na ise ulaşılamadı. Söz konusu haberde yer alan bilgilere göre ise 30 Nisan’da Halil Bayram (65) isimli bir vatandaş kalp krizinden vefat etti. Onun taziyesine gelenlerden 35 kişiye de virüs bulaştığı tespit edildi. Köyde inceleme yapan filyasyon ekipleri bazı evleri karantinaya aldı.

Yemliha Mahallesi Muhtarı Ömer Topal,“Yemliha’da virüsün üfürükçü bir kadın tarafından yayıldığı haberi tamamen asılsızdır. Yapılan yorumlar mahallemiz sakinlerini derinden üzmüştür. Bu haberin asılsız olduğu aile sağlığı merkezimiz tabipleri ve il sağlık müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından da teyit edilmiştir” diye konuştu.