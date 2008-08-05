O kolide bebeği var

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin doğumevinde bir haftada 27 bebeğin enfeksiyon nedeniyle öldüğü haberi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

İddilara karşın başhekim ölümlerin hastanenin ihmali değil çocukların erken doğumuna bağladı. Ancak dün objektiflere, kameralara takılan bir görüntü vardı ki onun için ne yalanlamaya ihtiyaç var nede üstüne birşey söylemeye.

Hastanede yaşamını yitiren çocuklardan biri babasına bebek bezi kutusunun içinde verildi.

Yeni doğmuş bebeğini yitiren adam, içinde bebeğin cenazesi olan bebek bezi kutusu ile hastaneden yürüye yürüye çıkıp gitti. Gazetecilerin soruları üzerine 'Bana böyle verdiler, götürüp toprağa vereceğim' demekle yetindi.



Hastalara belge imzalatılıyor



Hastanede önlem almak yerine, hasta sahiplerine koşulları kendi rızaları ile kabul ettiklerine dair bir belge imzalatıldığı öne sürülüyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde hastane enfeksiyonlarının görülme sıklığının arttığına dikkat çekilip hastane yöneticilerinin, doğumevinde hayatını kaybeden bebeklerin ölüm nedenlerini açıklanmadığı kaydediliyor.



Başhekim kabul etmedi



İddialarla ilgili Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Başhekim Operatör Dr. Leyla Mollamahmutoğlu, son 15 günde 20 civarında bebeğin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Bu bebeklerden sadece 2’si 1500 gramın üzerinde, diğerleri 1500 gramın altında" dedi. Söz konusu ölümlerin "prematüreye bağlı" gerçekleştiğini ifade eden Mollamahmutoğlu, "Bu bebeklerin tamamı enfeksiyon nedeniyle ölmüş değil. Yaşamını yitiren bebeklerin yaklaşık yüzde 30'u enfeksiyon kaynaklı" dedi.



Hastaneyi kapatırız



Bebeklerdeki enfeksiyonun "hastane enfeksiyonu" olarak tanımlanamayacağını vurgulayan Mollamahmutoğlu, "Ölen bebeklerin bir kısmında enfeksiyon var. Bunlara hastane enfeksiyonu diyemedik. Her bebekte farklı mikroorganizmalar var. Hastane enfeksiyonu denilebilmesi için, bazı enfeksiyonların yoğun bir şekilde olması lazım" diye konuştu. Hastane enfeksiyonu olması durumunda hastanelerini kapatacaklarını kaydeden Mollamahmutoğlu, hastanelerinde yüksek riskli gebelik oranının yüzde 44 olduğunu ifade ederek, ölümlerin bu oranın yüksekliğinden kaynaklandığını belirtti.



Hastane enfeksiyonu nedir?



Hastanelerdeki hijyen eksikliği, yoğunluk, havalandırma sisteminin iyi olmaması, hastane ortamında yoğun ve uygunsuz antibiyotik kullanımı hastane enfeksiyonu nedenlerinin başında geliyor. Ayrıca hastayı yaşatmak için başvurulan küçük cerrahi girişimler, ameliyatlar ve yoğun bakımda solunum cihazına bağlanma gibi, tedaviler hastane enfeksiyonuna yakalanma riskini artırıyor. Hastanede bulunan bakteriler ve mantarlar yaraya bulaşıp kana karışıyor. Hastayı birkaç gün içerisinde ölüme götürebiliyor.



