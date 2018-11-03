O kıyafet nedeniyle Uganda Büyükelçisi'ne soruşturma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'ın, Kampala’daki, 29 Ekim resepsiyonunda Yunan mitolojik tanrılarının kıyafeti giymesine ilişkin olarak açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Büyükelçi geri çağırılmıştır" dedi.

Twitter'dan konuya ilişkin olarak bir tweet atan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülere dair, söz konusu fotoğraflar tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır."

Ne olmuştu?

Uganda'nın başkenti Kampala’daki Türkiye Büyükelçisi Sedef Yavuzalp, 29 Ekim resepsiyonunda Yunan mitolojik tanrılarının kıyafetini giymişti. Aynı zamanda ressam olan ve mozaik resim tekniğini yansıttığı eserleriyle sergiler de açan Büyükelçi Yavuzalp, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Truva Yılı" ilan ettiği 2018'in Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, Helen'i andıran bir kıyafet tercih ederken, katibin kıyafeti ise Yunan mitolojisinde tanrıların kralı olan Zeus'u çağrıştırmıştı.

Uganda Parlemantosu'nun Twitter'daki resmi hesabından da Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği'ndeki resepsiyon fotoğrafları paylaşılmıştı.

Olayla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

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