'O Kemal ben değilim ama...'

Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi romanındaki erkek kahraman konumundaki Kemal'in kendisi olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.



Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, son romanı Masumiyet Müzesi'nin İtalyanca çevirisi olan "Il Museo dell'Innocenza" adlı yapıtının tanımı için bulunduğu Milano'da, bugün de Bagatti Valsecchi Müzesi'nde edebiyatseverlerle buluştu.



Pamuk, Masumiyet Müzesi'ne ilişkin soruları yanıtlarken, "Harvard Üniversitesi'nde roman sanatı üzerine verdiğim konferanslar kitaplaşacak" dedi.



Pamuk, Masumiyet Müzesi romanındaki erkek kahraman konumundaki Kemal'in kendisi olup olmadığına ilişkin soruyu ise "Masumiyet Müzesi'ndeki Kemal ben değilim. Ama okurlarımın beni Kemal olarak düşünmelerini de engelleyemiyorum" diye yanıtladı.



Milano'da rönesans dönemini yansıtan Bagatti Valsecchi müzesinin onur salonunda düzenlenen etkinlik, edebiyatseverlerden büyük ilgi topladı. Orhan Pamuk'un İtalyan gazeteci Marco Ansaldo'yla birlikte Masumiyet Müzesi'ni tanıttıkları toplantı salonunun tümüyle dolması, birçok kişinin yer bulamayarak ayakta kalması da dikkati çekti.



Pamuk, Masumiyet Müzesi'nin son bölümünün okunmasının ardından, "Romanda bahsedilen Füsun adlı kahraman gerçek hayatta var olan biri mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:



"Bu soruyla genelde kastedilenin ne olduğu ortada. Aslında Füsun'a aşık olan Kemal'in ben olup olmadığımı öğrenmek istiyorsunuz. Hayır, oradaki Kemal tabii ki ben değilim. Ama okurlarım anlattığım aşkı aslında benim yaşadığımı düşünüyor. Buna da mani olamıyorum."



Harvard Üniversitesi'nde roman sanatı üzerine verdiği konferansta da "Siz tüm bunları gerçekten yaşadınız mı?" sorusuyla sık sık karşılaştığını belirten Pamuk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu sorunun, aslında birbiriyle taban tabana zıt iki yanıtı var. Birincisi pekala yaşamış da olabilirim. İkincisi ise anlattıklarım hayal ürünü şeyler de olabilir. Benim inancıma göre bir romanda hangi olayın, hangi eşyanın, hangi şeyin ya da kimin gerçek olduğunu, neyin ya da kimin hayal ürünü olduğunu kestirebilmek çok zor. Roman okumanın güzelliği de buradadır."



Dinleyicilerden büyük alkış olan Pamuk'un kendisinin neşeli olmasının yanı sıra, esprileriyle zaman zaman salondakileri de kahkahaya boğması dikkati çekti.



Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Bagatti Valsecchi Müzesi'ni ilk kez yedi-sekiz yıl önce ziyaret ettiğine değinen Pamuk, "Bu müzeye ilk geldiğimde çok tanınan biri değildim. Müzeyi beş altı bekçinin garip bakışları arasında tek başıma dolaşmıştım. İnsan bekçilerin bakışları üzerindeyken kendini biraz kötü hissediyor. O ilk ziyaretimde, bu müzede tek başımaydım. Henüz meşhur değildim. Tabii ki karşımda bu kadar insan yoktu" diye konuştu.



Pamuk, İtalya'da eserlerini yayımlamakta olan Einaudi yayınları yetkililerinin yanı sıra, Masumiyet Müzesi'nin çevirmeni Barbara La Rosa Salim'e de teşekkür etti.

