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Eğitim

O karikatürün olduğu sayfa yırtılıyor

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- YENİ eğitim- öğretim yılında okutulacak 6'ncı Sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabındaki karikatür krizi, kitabın ilgili sayfasının yırtılarak kitaptan çıkarılmasıyla son buldu

10 Eylül 2017 14:56

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- YENİ eğitim- öğretim yılında okutulacak 6\'ncı Sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabındaki karikatür krizi, kitabın ilgili sayfasının yırtılarak kitaptan çıkarılmasıyla son buldu. Uygulanan yöntem yine tepki çekerken, Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, intihal yerine özgün çalışmalar yapılmasının bu yaşananların önüne geçecek çözüm olacağını belirtti.
2017- 2018 eğitim- öğretim yılında 6\'ncı sınıflarda okutulacak kitaplar arasında yer alan Türkçe öğrenci çalışma kitabında Çizer Selçuk Erdem\'e ait olan kutup ayısının el hareketi yaptığı karikatür büyük tartışma yarattı. Olayın ortaya çıkmasının ardından karikatürü çizen Selçuk Erdem sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, \"Bana sorsaydınız okul kitabı için uygun olmadığını söylerdim\" dedi.
Yaşanan kriz üzerine toplatılacağı ileri sürülen kitap için üretilen çözüm yeni tartışmalar yarattı. Okullara ulaştırılan kitaplardan karikatürün bulunduğu 13\'üncü sayfa yırtılarak kitaplardan çıkartılıyor. Bu yıl dağıtılacak kitapta 13. ve 14. sayfalar olmayacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir şunları kaydetti:
“Okullarımızda dağıtılan kitapların ihale, inceleme ve dağıtımı sürecinde ne kadar titiz davranmamız gerektiği konusunda çok açık bir örnektir. Çizerin izin alınmadığı ifadesi ise akademik çerçevelerde sıkça rastladığımız intihal konusunun da yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. İntihal yerine özgün çalışmalar yapma gerekliliğimiz ortadadır. Önümüzdeki yıl için 6\'cı sınıf çalışma kitabının kolaycı yolla eğitimde kullanılmasının doğru bir davranış olmadığını düşünüyorum. Talim Terbiye Kurulu\'nun da kitap konusunda yaşananlardan ileriye dönük bir örnek almış olacağını ifade etmek istiyorum.\" 
Okullardaki kitaplar tek tek açılarak sayfalar kitaptan çıkarıldı.

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