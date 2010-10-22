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'O kahraman ben değilim'

Gülben Ergen 'Cumhuriyet resepsiyonu'na Sinop'ta bir anaokulunun açılışına katılmak zorunda olduğu için gidemeyeceğini açıkladı.

22 Ekim 2010 03:00

T24- Gülben Ergen "Cumhuriyet resepsiyonu davetiye" krizinin ardından 29 Ekim'de Çocuklar Gülsün Diye kampanyası kapsamında Sinop'ta olacağını ve bu nedenle resepsiyona katılamayacağını açıklamıştı.


Ergen, gelen yorumlar üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir açıklama yaptı.


"Bir kahraman yaratılmak isteniyorsa o ben değilim. Doğrularımla yaşarken nezaketi eksik etmem.Ülkemin cumhurbaşkanı 'bizi' 4-5 yıl üst üste davet etmiş, biz de gitmişiz. Davetli listesinde kısıtlamalar, değişiklikler yapılabilir, ki aylar öncesinden okuduk bu kısıtlama haberlerini. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve eşine geçmiş yıllarda bizi davet ettikleri için teşekkür ederim. Bu yıl da Mustafa'nın adına gelen davetiye elimize geç ulaştığından, ülkemiz için kurucusu olduğum Çocuklar Gülsün Diye kampanyası adına anaokulu açmaya gidiyorum. Nazik davetlerine katılabilmek için Sinop'tan veya Samsun'dan ankara'ya geçişim mümkün olmadığından katılamıyorum"     

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