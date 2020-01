O kadınlar 'el ele' hayata tutundu

32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç patlaması sonrası çekilen "el ele" fotoğrafı ile sembol olan iki arkadaştan doktor Çağla Seven ve Gökçe Çetin'in tedavi altında olduğu ve hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi. Arkadaşı Gökçe Çetin’in hareketsiz bir halde yerde yatarken elinden tuttuğu doktor Çağla Seven’in kaldırıldığı hastanede şuuru açılır açılmaz, “Karnımda defans var, iç kanama olabilir. Hemen karnımı açın” dediği ortaya çıktı.

Milliyet'ten Seray Yalçın ve Burak Dursun'un haberine göre, İstanbul vücudundan 50’den fazla bilye parçası çıkarılan Çağla Seven, başarılı geçen ilk operasyonla hayati tehlikeyi atlattı ve hocasının eşliğinde mezun olduğu üniversiteye getirilerek tedavi altına alındı. Kısa bir süre görüştüğü arkadaşlarına söylediği ilk cümle ise, “Anneme iyi olduğumu söyleyin merak etmesin” oldu.

Gözünü açtı ve...

Şanlıurfa’nun Suruç ilçesinde Pazartesi günü meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan 27 yaşındaki Doktor Çağla Seven’in Şanlıurfa’da kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesinde olağanüstü bir ayrıntı ortaya çıktı. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan 27 yaşındaki Çağla Seven, basın açıklaması sırasında patlayan bombayla savrulan onlarca gençten biriydi. Hareketsiz şekilde yerde yatarkenki fotoğrafıyla hafızalara kazınan Seven, olayın hemen ardından Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Ağır yaralı Seven, kırıkları nedeniyle bacakları bandajlandıktan ve damar yolu açıldıktan sonra Şanlıurfa Özel Ursu Hastanesi’ne sevkedildi.

Burada genç doktora, meslektaşı Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Başhekim Op. Dr. Mehmet Yazar, müdahale etti. Başarılı bir operasyonla meslektaşını hayata döndüren Yazar, o anları Milliyet’e anlattı; “Doktor Çağla hastanemize geldiğinde organlarının neredeyse hepsi hasarlıydı, şuuru bulanıktı, tansiyonu çok düşüktü. Suruç Devlet Hastanesi’nde kanama olmasın diye bacakları bandajlanmış ve damar yolu açılmış, bize o şekilde geldi. Karın bölgesinde, bacaklarında ve kollarında 50’yi aşkın bilye vardı. Sağ bacakta 18, sol bacakta 10, sağ kolunda 3-4 tane, karın bölgesinde 5-6 tane bilye vardı. Baş ve göğüs bölgelerinde yoktu. Hasta yarı uyanık haldeyken, asansörde gözünü açtı, ‘Benim karnımda defans (gerginlik) var, iç kanama olabilir, hemen karnımı açın, ben de doktorum’ dedi ardından gözleri kapandı, çok şaşırdık. Hemen ameliyata götürdük, solunum cihazına bağladık ve ardından karnını açtık. Karnında iç kanama vardı. Kanamayı kontrol altına aldık. Sağ bacağı, bilekten ve kalçadan kırılmıştı. Sol bacağı dize kadar parçalanmıştı. Bacaklarındaki ana damarlar parçalanmış. Vücudundaki bilyeler bağırsaklarını 30 - 40 yerden delmişti. Hepsini onardık. Bağırsakların bir kısmını dışarıya aldık, kolostomi uyguladık. Bacaklardaki atar ve toplar damarara by-pass uyguladık. Ameliyat 7-8 saat sürdü. Hastaya 15 ünite kan verildi. Ameliyata 2 genel cerrahi uzmanı, 1 ürolog, 1 ortopedist, 1 kalp damar cerrahı toplamda 5 doktor girdi. Hastaneden ayrılırken kendindeydi ve hayati tehlikeyi atlatmıştı.”

Gezi’de doktorluk yaptı

Şanlıurfa’dan dün gece Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla, İstanbul’a getirilen Seven, mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altında alındı. Sedyeyle ambulanstan alınan Seven, kendisini karşılamaya gelen kalabalığın alkışları ve sloganları eşliğinde yoğun bakım servisine yatırılmak üzere hastane kapısından içeri götürüldü. Bu sırada Seven’in arkadaşlarından birinin ‘Seni seviyoruz Çağla’ diye seslendiği duyuldu. Alkışlara, güçlükle kaldırdığı eliyle zafer işareti yaparak karşılık veren Seven’in bazı arkadaşlarının da gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Çağla Seven’e uçuş sırasında ailesiyle birlikte hocası İstanbul Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enver Dayıoğlu’da refakat etti.

Dayıoğlu, Seven’in hayati tehlikesinin olmadığını ama sıkı takip etmeleri gerektiğini söyledi. Dayıoğlu, “Çağlamız bizim çok değerli öğrencimizdi. Kendisi, tam Pediatrist olmak üzere uzmanlığına başlarken bu üzücü olay meydana geldi. Hakikatten çok ciddi bir yaralanmaydı. Orda çok güzel müdahale edildi” diye konuştu.

Gezi Parkı eylemlerinde gönüllü olarak sağlık hizmeti veren hekimlerin arasında yer alan ve Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’ı hastanede sık sık ziyaret ettiği öğrenilen Seven’in, uzmanlık sınavında Pediatri bölümünü kazandığı ve Marmara Üniversitesi Çocuk Kliniği bölümünde görev yapacağı öğrenildi.

Gökçe de İstanbul’da

Çağla Seven’in yanında yaralı halde yatarken elini tutan arkadaşı Gökçe Çetin de Şanlıurfa’dan ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi Servis’nde kalan Çetin’in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne Çetin, “Haberlerde yazıldığı gibi kızımın PKK ile alakası yok” demekle yetindi.