'O kadınla röpörtaj yapamazsın'

İtalya’nın en seksi spor spikeri olarak gösterilen Ilaria D’Amico, Beckham'ların arasını açtı...



İngiliz futbolcu David Beckham, AC Milan’la üç aylığına sözleşme imzalayarak İtalya’ya taşınmak için hazırlıklara başladı.

33 yaşındaki ünlü futbolcuyla ilk röportajı İtalya’nın en seksi spor spikeri olan Ilaria D’Amico yapmak isteyince ortalık karıştı.

David D’Amico ile ekrana çıkmayı kabul etti. Ancak eşi Victoria bekar sunucunun adını internette aradı ve karşısına çıkan fotoğraflara bakarak kıskançlık krizine girdi. Hemen devreye girerek kocasının röportaj vermesini engelledi.