'O kadınla röpörtaj yapamazsın'

İtalya’nın en seksi spor spikeri olarak gösterilen Ilaria D’Amico, Beckham'ların arasını açtı...
İngiliz futbolcu David Beckham, AC Milan’la üç aylığına sözleşme
imzalayarak İtalya’ya taşınmak için hazırlıklara başladı.
33 yaşındaki
ünlü futbolcuyla ilk röportajı İtalya’nın en seksi spor spikeri olan
Ilaria D’Amico yapmak isteyince ortalık karıştı.
David D’Amico ile
ekrana çıkmayı kabul etti. Ancak eşi Victoria bekar sunucunun adını
internette aradı ve karşısına çıkan fotoğraflara bakarak kıskançlık
krizine girdi. Hemen devreye girerek kocasının röportaj vermesini
engelledi.