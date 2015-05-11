O kadın konuştu: Mitingten sonra AKP Ağrı Teşkilatı’na çağrıldım, tehdit edip tekme attılar!

AKP'nin 6 Mayıs'ta Ağrı'da düzenlediği miting alanında zafer işareti yaptığı gerekçesiyle Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun korumaları ve polisler tarafından fiili müdahale ile gözaltına alınan Aygül Nayci, ilk kez konuştu. Miting sonrası AKP Ağrı İl Teşkilatı’nın kendisini “Olayı çözelim” diyerek partiye çağırdığını ileri süren Nayci, "İçeri girince büroda olanların hepsi bağırdı, hakaret etti. Bir erkek bana tekme attı. Sonra beni bir odaya götürdüler. Biri ‘Yüzünü dağıtırım' dedi" ifadelerini kullandı.

Özgür Gündem'de yer alan haberin tam metni şöyle:

AKP Kadın Kolları’nda olduğunu söylediği Beyza adlı kadının kendisini çağırdığını, AKP seçim bürosuna gittiğinde kalabalık bir grubun kendisini karşıladığını belirten Nayci, “İçlerinden biri ‘Ben de Kürt’üm. Sen neden durmuyorsun? Neden mitingde zafer işareti yaptın’ diye sordu. Sonra büroda olanların hepsi bana bağırdı. Aralarında adını bilmediğim bir erkek bana tekme attı” dedi.

'Hakaret yağdırdılar'

Hakaretlerin, kendisini çağıran Beyza adlı kadının gelmesi ile daha da arttığını belirten Nayci, “Onlar beni azarladıktan sonra Beyza büroya geldi. Büroda oturan uzun boylu ve takım elbiseli bana bağırdı. ‘Senin ağzını burnunu kırarım’ dedi. Çok korktum. Sonra beni alıp bir odaya götürdüler. Beni tartaklayanları şahsen görsem tanırım, ama isimlerini bilmiyorum” dedi.

Tekrar gözaltına alındı

AKP binasından çıktıktan sonra eve geldiğini belirten Nayci, öğle 12.00 sularında sivil polislerin evine geldiğini, savcılık tarafından ifadesinin alınacağı söylenerek karakola götürüldüğünü söyledi. Karakolda yaklaşık 3 saat kaldığını belirten Nayci, karakolda kendisine, zafer işareti yaptığını gösteren görüntünün gösterildiğini, bu eylemi neden yaptığını sorduklarını söyledi. Nayci, polislerin sadece zafer işareti yaptığı görüntüleri gösterdiğini, ancak dövülme anını göstermediğini belirti.

'AKP tarafından kandırıldım'

Yıllardır AKP’nin kendisini kandırdığını söyleyen Nayci, “Kürtleri kandırıp kendilerine oy topluyorlar. Kürt partileri hakkında çok yalan şey söylüyorlar. Oysa öyle bir şey yok. Kadınları kandırıyorlar. Kadınlar artık kanmasın bunlara. Bana ‘Siz kömür alıyorsunuz, çocuk parası alıyorsunuz’ diyorlardı. Bunlarla bizi kandırıyorlar” dedi.

Aygül Nayci'nin AKP mitinginden fiili müdahale ile kovulduğu anlara ilişkin o video şöyle: