O isim Survivor'dan ihraç edildi!

​Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor 2018'in son dokunulmazlık oyunu, ilginç bir olaya sahne oldu. Hakan Hatipoğlu, öksürerek takım arkadaşına taktik verdiği gerekçesiyle ihraç edildi.



Ada konseyimnde konuşan başarılı yarışmacı, "Üzgünüm tabii ki. İyi olduğum bir oyunda ihraç edilip takımı yalnız bıraktım. Yağmur'un aldığı sayı eksiye döndü ve bizim iki sayı kaybetmemize neden oldu. Kopya çekmek üzere olan bir öğrenci, daha sınav başlamadan cebinde kopyalarla yakalanıyor gibi oldu. Yağmur'un kulağına 'Belli bir mesafe kaldığında öksüreceğim, o zaman hamle yap' dedim. Yağmur ne dediğimi bile anlamamış. Zaten ben öksürdüm, o da hiçbir şey yapmadı. Bugün oyunu kaybetseydik arkadaşlarıma benim ismimi yazın' diyecektim. İhraç olmak çok kötü. Bunun tekrarlanmayacağını hem kendi takımıma, hem size, hem de karşı takıma iletmek isterim. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.



Gönüllüler takımı adına mücadele eden Hakan Hatipoğlu, "Dün konseyde Murat'ın ismini yazmıştım. Bugün kendisi 4 oyun kazanarak bütün takımı ipten aldı. Ona ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.



Hakan Hatipoğlu kimdir?





Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer almıştır.