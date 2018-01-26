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Bilim / Teknoloji

O internet siteleri ve uygulamaların tamamı için engelleme kararı

"Şikayetlerin artması üzerine böyle bir karar aldık"

26 Ocak 2018 05:57

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Faruk Bilir, tüketicilerden gelen şikayetler üzerine kişilerin rızası alınmaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde hizmet veren internet siteleri ve uygulamaları için engelleme kararı aldıklarını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Kurul Başkanı Bilir bu konudaki şikayetlerin artması üzerine böyle bir karar aldıklarını söyledi.

İzinsiz veri toplanıyor

Vatandaşlardan gelen çok sayıda ihbarı değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurumu, internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilerin paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme gibi konularda hizmet veren birçok uygulama ve internet sitesinin bulunduğunu tespit etti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kurul, kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve mobil uygulamaların veri işleme faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.

 

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