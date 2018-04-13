O inşaat şirketinin yaptığı AVM'de 72 mağazanın ruhsatı yok

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın müteahhitliğini yapan Rönesans İnşaat tarafından yapılan Hilltown AVM’de 72 adet mağazanın ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, konuya ilişkin CHP Maltepe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz, BİMER’e başvurdu. BİMER’den CHP’li Türkyılmaz’a verilen yanıtta, Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün görüşlerine yer verildi. BİMER’in söz konusu yazısında, 72 adet işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği ifade edildi. Yazıda, şunlar kaydedildi: “Zabıta Müdürlüğümüz tarafından verilen cevap: Denetim neticesinde 91 adet işyerinin çalışma ruhsatının mevcut olduğu, 72 adet işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olup, işyeri ilgilileri hakkında İşyeri Denetim Raporu düzenlenerek yasal işlemlerin yapılması için Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne iletilmiştir.”



Yine CHP’li Türkyılmaz’a BİMER’den gönderilen yanıtta, ruhsatsız işyerlerine 15 gün süre verildiği belirtilerek, “Hiltown AVM’de faaliyet gösteren işyerlerinden tarafımızca ruhsat düzenlenen ancak denetim ekibimizce 03.04.2018 tarihinde işyerinde yapılan tetkikte, ruhsat hilafında bulunan işyeri ilgililerine faaliyet konusuna uygun hale getirilmesi için 15 gün süre verilmiş, süre sonunda tetkikte uygun hale gelmedikleri tespit edilen işyerleri ile ilgili yasal işlemlerin yürütüleceği ve konunun takibimiz altında olduğu hususu bilgilerinize sunulur” ifadeleri kullanıldı.



BİMER’e yapılan şikâyet üzerine Maltepe Belediyesi, AVM’deki tüm işletmelere ruhsat almaları için tebligat gönderdi. Ancak mağaza sayısı çok olduğu için tebligat işleminin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

‘7 aydır kaçak’

CHP Maltepe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz, Maltepe ve İBB Meclis Üyesi Deniz Erzincan ile Hüseyin Sağ, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Amerikalı mimarlık ofisi Elkus Manfredi Architects imzası taşıyan projede, 63 bin metrekare kiralanabilir alan ve yaklaşık 2 bin metrekare eğlence alanında ruhsat yok. Buna göre; 192 adet mağaza, 12 sinema salonu, 40 adet kafe ve restoran bulunan AVM’deki işletmelerin tamamının işletme ruhsatları eksik. 7 aydır kaçak olarak çalıştırılıyor ve halen öyle. Dolayısı ile itfaiye görüşü de yok, Rönesans İnşaat’ın sekiz alışveriş merkezi bulunuyor. İnşaatını bitirdikleri ve elden çıkardıkları dört AVM de sayılırsa Hilltown 12’ncisi. İçkili işyerlerinin ruhsat alma şansı yok çünkü Maltepe Belediyesi’nce belirlenen içkili alanlar bölgesinin dışında” ifadelerini kullandı.

‘Başka bir ülkede olsa…’

CHP’li Meclis Üyeleri, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Türkiye’de zenginlik sıralamasında 12’nci sırada bulunan bir holding, 7 aydır işletme ruhsatları olmayan, hatta bir hafta öncesine kadar iskân belgesi olmayan bir AVM çalıştırıyor. Ve ne yazık ki gören yok. Başka bir ülkede olsa şirketin borsadaki hisse senetleri değer kaybederdi. Neticede restoran bölümlerinde işletme ruhsatı olmadığına göre; bugüne kadar hijyen açısından kontrol edilmedi. Resmi olarak açık gözükmüyor, ama şu an bile hizmet veriyorlar.”