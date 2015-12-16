O ilçede 1 haftada 285 deprem!

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan 5 şiddetindeki depremin ardından bir hafta içerisinde 285 artçı depremin yaşandığı belirtildi.

Depremden sonra yaraları saran AFAD ise bölgeye 100 çadır ile 50 konteyner kurdu. AFAD, Malatya’nın Hekimhan ilçesi ile Bingöl’ün Kiğı ilçesinde yaşanan depremler sonrası çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, 3 gün arayla Malatya’da 5, Bingöl’de ise 5.3 büyüklüğünde depremler ve yüzlerce artçıların meydana geldiği belirtilerek Türkiye Afet Müdahale Planının devreye alındığı ifade edildi. Depremler sonrası AFAD Arama Kurtarma Ekiplerinin bölgelere sevk edildiğinin belirtildiği açıklamada hızlı ve etkin müdahale ile birlikte iyileştirme çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Hekimhan ilçesinde yaşanan depremler sonrası ön hasar tespitlerinin tamamlandığı belirtilerek AFAD tarafından evleri kullanılamayacak durumda olan aileler için 16 metrekarelik 100 çadır kurulduğu dile getirildi. Yine ayrıca Beykent Mahallesinin de yaşanılan deprem sonrası da hasar görev evlerde oturan aileler için 50 Konteyner kurulduğu belirtildi.

Yine Bingöl’ün Kığı ilçesinde yaşanan deprem sonrası da AFAD’ın hızla bölgeye ulaştığı belirtilerek afetzedeler için 100 konteynerin kurulduğu açıklandı.

Afetzedeler için kullanılması amacıyla bölgeye ilk etapta 200 bin TL’lik acil yardım ödeneğinin ulaştırıldığı belirtilen açıklamada ihtiyaç olmamasına rağmen tedbir olarak 20 gıda kolisinin de Kığı’nın köylerine dağıtıldığı kaydedildi.