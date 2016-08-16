O hâkimler Adil Öksüz'ü hangi gerekçeyle serbest bıraktı?

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve örgütün 'hava kuvvetleri imamı' olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ü serbest bırakan hâkimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'le ilgili görevlendirilen müfettiş incelemelerini sürdürüyor. Darbe girişiminin ardından 16 Temmuz'da Ankara Batı Adliyesine getirilen Öksüz, savcı Cihan Ergün'e verdiği ifadede, Ankara'ya tarla bakmaya geldiğini, Keçiören'de akrabalarının evinde kaldığını ve askerlerin hiçbirini tanımadığını ileri sürdü. Öksüz, daha sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimi Çelik, Öksüz'ü, “yurt dışı yasağı” kararı vererek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara ilişkin itirazı ise Asliye Ceza Hakimi Sönmez tarafından tutuklamaya yönelik delil olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında 16 Temmuz sabahında yakalanan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Öksüz'ün serbest bırakılması kararını veren Çelik ve yapılan itirazı reddeden Sönmez'le ilgili, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen müfettiş, geçen cuma günü incelemelerine başladı. HSYK tarafından görevlendirilen müfettişin, Çelik ve Sönmez'le ilgili incelemelerini kısa sürede tamamlayacağı, hazırlanacak rapor doğrultusunda HSYK Teftiş Kurulunun iki hakim hakkındaki kararını açıklayacağı belirtildi.



21 dakikada serbest bıraktılar

Darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'nde, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in de aralarında bulunduğu 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ'nün “hava kuvvetleri imamı” Adil Öksüz de yer aldı. Ankara Batı Adliyesine getirilen Öksüz, savcı Cihan Ergün'e verdiği ifadede, Ankara'ya tarla bakmaya geldiğini, Keçiören'de akrabalarının evinde kaldığını ve askerlerin hiçbirini tanımadığını ileri sürdü. Öksüz, daha sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimi Çelik, Öksüz'ü, “yurt dışı yasağı” kararı vererek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara ilişkin itirazı ise Asliye Ceza Hakimi Sönmez tarafından tutuklamaya yönelik delil olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.

"Darbe fetvası verdi" iddiası

Darbe girişiminden önce 11 Temmuz'da ABD'ye giden, 13 Temmuz'da Türkiye'ye dönen ve darbe gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen Öksüz'ün, 4. Ana Jet Üssü Komutanı Hakan Evrim'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Fetullah Gülen'i görüştürme teklifinde bulunduğu iddia ediliyor. Öksüz'ün darbe girişimi gecesi, FETÖ mensubu teröristlere Pensilvanya'nın talimatlarını ilettiği ve “darbe fetvası” verdiği de ileri sürülüyor.

14 yılda 109 kez yurt dışına çıkmış

Adil Öksüz'ün 2002 yılından bu yana 109 kez yurt dışı seyahati yaptığı tespit edildi. Sakarya Üniversitesinde göreve başladığı 1995 yılından itibaren 4 kez izin alarak yurt dışına çıktığı, bunun dışındaki yolculuklarının üniversite yönetiminin bilgisi ve izni dışında gerçekleştiği öğrenildi. Öksüz'ün en son 10 Mayıs 2012'de izinli olarak yurt dışına (Arnavutluk) çıktığı belirtildi. Öksüz'ün darbe girişiminden yaklaşık bir ay önce eşi ve 3 çocuğunu Amerika'da yaşayan kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım'ın yanına bıraktığı öğrenildi.